Естонські інструктори навчатимуть українських військових у Великій Британії

Естонія допоммагатиме у навчанні українських солдатів у Британії

Тривалість одного тренувального циклу становить близько двох місяців

Група із 30 інструкторів Сил оборони Естонії відправиться цього тижня до Великої Британії для підготовки українських солдатів. Про це повідомила пресслужба головного штабу Сил оборони.

«Є люди з досвідом роботи у Силах оборони, самообороні «Кайтселійт», а також поліції», – сказав через пресслужбу командир п'ятої ротації навчальної місії Interflex капітан Арво Кальяпулк.

У рамках навчальної місії Interflex Сили оборони Естонії відправляють інструкторів із чинних збройних сил та резервістів до Великої Британії для навчання українських військовослужбовців базовим солдатським навичкам. Серед них – навчання поводженню зі зброєю, медицина та стрілянина.

«Стажери можуть бути різні – є лікарі, водії та бійці, які раніше брали участь у бойових діях», – додав Кальяпулк.

Тривалість одного тренувального циклу становить близько двох місяців.

Естонія в січні 2024 року вирішила приєднатися до навчальної місії Interflex, яку очолює Велика Британія, в рамках якої проводиться базова підготовка солдатів для українських сил оборони. Крім Естонії, у ній беруть участь країни Північної Європи, Балтії, Австралія, Нова Зеландія, Канада та Косово.