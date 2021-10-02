Стефанчук повідомив, чи готовий замінити Разумкова у Раді

«Вважаю себе максимально ефективним на своїй нинішній посаді»

Віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що він не претендує на посаду голови Ради, яку займає Дмитро Разумков, про це повідомив в ефірі телеканалу «Україна 24».

За його словами, Стефанчук вважає себе максимально ефективним на своїй нинішній посаді.

На питання про те, чи пропонували йому стати спікером Ради, він зазначив, що такого не було. Також він зазначив, що такі пропозиції не звучали на з’їзді «СН» в Трускавці.

«Я виходив і виходжу з одного – те місце, яке я займаю, першого заступника голови ВР, це те місце, яке найбільше імпонує мені за характером моєї кваліфікації та за характером того, що я роблю, де я максимально корисний. Тому поки питання переді мною не стояло. Наскільки я знаю, то це питання не виносилося. Сьогодні ми зібралися для того, щоб обговорити план «трійок», план розвитку країни», – розповів він.

Нагадаємо, нещодавно голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що його перший заступник Руслан Стефанчук хоче обійняти посаду спікера парламенту. Також спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія попросив надати йому підписні листи щодо відкликання голови парламенту.

Раніше Разумков запевнив, що не конфліктує зі «Слугою народу». Натомість у Раді розповіли, коли Разумкова відправлять у відставку.

Як відомо, 17 вересня джерело в Офісі президента повідомило «Главкому», що на початку нового сесійного тижня «Слуга народу» може закликати голову Верховної Ради Дмитра Разумкова добровільно скласти повноваження.