Європарламент відкриває постійне представництво в Києві

Мецола: Ми відкриваємо постійне представництво Європейського парламенту тут у Києві

У Києві відкриється постійне представництво Європейського парламенту. Про це заявила президентка Європейського парламенту Роберта Мецола під час виступу у залі Верховної Ради України 17 вересня, передає «Главком».

«Ми відкриваємо постійне представництво Європейського парламенту тут у Києві для того, щоб бути присутніми в Україні і працювати з вами поруч кожного дня. Це було наше зобов'язання перед вами, і ми його виконуємо», – сказала Роберта Мецола.

За словами президентки, Україна ніколи не буде йти на самоті, Європарламент залишатиметься поряд з українською державою, зокрема під час післявоєнного відновлення та відбудови.

Зауважимо, 17 вересня голова Європарламенту Роберта Мецола прибула до Києва.

Згодом голова Європарламенту виступила у Верховній Раді. Мецола розпочала виступ зі співчуття у зв'язку з загибеллю нардепа Андрія Парубія. «Я хотіла б насамперед висловити співчуття усім вам через загибель колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія. Він був частиною цієї прекрасної парламентської інституції. Його нам не вистачатиме. Його загибель нагадує нам про людську вартість цієї війни, наскільки нагально нам необхідно її закінчити», – йдеться у заяві.