Головна Київ Новини
search button user button menu button

Європарламент відкриває постійне представництво в Києві

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Європарламент відкриває постійне представництво в Києві
Роберта Мецола виступила у Верховній Раді
фото: скриншот з відео

Мецола: Ми відкриваємо постійне представництво Європейського парламенту тут у Києві

У Києві відкриється постійне представництво Європейського парламенту. Про це заявила президентка Європейського парламенту Роберта Мецола під час виступу у залі Верховної Ради України 17 вересня, передає «Главком».

«Ми відкриваємо постійне представництво Європейського парламенту тут у Києві для того, щоб бути присутніми в Україні і працювати з вами поруч кожного дня. Це було наше зобов'язання перед вами, і ми його виконуємо», – сказала Роберта Мецола.

За словами президентки, Україна ніколи не буде йти на самоті, Європарламент залишатиметься поряд з українською державою, зокрема під час післявоєнного відновлення та відбудови.

Зауважимо, 17 вересня голова Європарламенту Роберта Мецола прибула до Києва.

Згодом голова Європарламенту виступила у Верховній Раді. Мецола розпочала виступ зі співчуття у зв'язку з загибеллю нардепа Андрія Парубія. «Я хотіла б насамперед висловити співчуття усім вам через загибель колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія. Він був частиною цієї прекрасної парламентської інституції. Його нам не вистачатиме. Його загибель нагадує нам про людську вартість цієї війни, наскільки нагально нам необхідно її закінчити», – йдеться у заяві.

Читайте також:

Теги: Київ Європарламент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Квітник «Схід українського сонця» у Оболонському районі столиці
До Дня Незалежності столицю прикрасили тематичні квіткові композиції (фото)
22 серпня, 20:02
Контррозвідка СБУ затримала агентів-виконавців ще у лютому 2025 року, з того часу тривали комплексні заходи
СБУ викрила агентів воєнної розвідки Росії, які коригували обстріли Києва
19 серпня, 14:14
У Києві 23-24 серпня заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 23-24 серпня
22 серпня, 18:02
Очільник Московської церкви в Україні митрополит Онуфрій, колишній намісник Києво-Печерської лаври митрополит УПЦ МП Павло (у миру – Петро Лебідь) та покійний митрополит Володимир. Зображення в Успенському соборі
Хто має бути на фресках? Києво-Печерська лавра проведе «люстрацію»
22 серпня, 10:20
Шорічні ремонти є обов’язковими, щоб електротранспорт був справним і безпечним для пасажирів
Столичний фунікулер відновив роботу після щорічного планового ремонту
22 серпня, 10:52
У редакції вибиті вікна в частині приміщень
Окупанти пошкодили редакцію «Радіо Свобода» у Києві (фото)
28 серпня, 15:17
Зруйнований будинок внаслідок російської атаки у Києві
Європейський Союз викликав російського посла «на килим» через масований удар по Києву
28 серпня, 14:08
Колишній сторож поліклініки в Деснянському районі Києва Вадим Мошкін
Загибель людей біля укриття у Києві: апеляційний суд скасував вирок охоронцю лікарні
1 вересня, 21:28
За словами принца Гаррі, поїздка до Києва дасть йому можливість поспілкуватися з ветеранами
У Київ приїхав британський принц Гаррі
12 вересня, 09:14

Новини

Прокуратура судиться за приміщення в урядовому кварталі столиці
Прокуратура судиться за приміщення в урядовому кварталі столиці
Європарламент відкриває постійне представництво в Києві
Європарламент відкриває постійне представництво в Києві
Поліція Київщини виявила браконьєрів, які ловили рибу у зоні радіаційного забруднення
Поліція Київщини виявила браконьєрів, які ловили рибу у зоні радіаційного забруднення
Поляки після атаки дронів РФ почали активно шукати житло в інших країнах
Поляки після атаки дронів РФ почали активно шукати житло в інших країнах
Встановлювали камери спостереження: подружжя з Київщини підозрюється у коригуванні обстрілів РФ
Встановлювали камери спостереження: подружжя з Київщини підозрюється у коригуванні обстрілів РФ
Травмування підлітка на станції «Київ-Волинський». Поліція встановлює обставини події
Травмування підлітка на станції «Київ-Волинський». Поліція встановлює обставини події

Новини

Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
Вчора, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
15 вересня, 08:57
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 вересня
15 вересня, 06:01
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
14 вересня, 06:10

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua