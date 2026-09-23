Стефанчук анонсував право українців на «інформаційний спокій» після роботи

Розробники проєкту нового Цивільного кодексу передбачили можливість не відповідати на робочі дзвінки та повідомлення у неробочий час

Автори проєкту нового Цивільного кодексу передбачили право працівників на «інформаційний спокій» – можливість не отримувати робочі дзвінки та повідомлення у вихідні й поза робочим часом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву голови Верховної Ради Руслана Стефанчука.

За словами Стефанчука, йдеться про принцип, за яким людину не повинні турбувати з питань, пов'язаних із роботою, у той час, коли вона не виконує свої професійні обов'язки. «Це дуже важлива річ, яка вирізняє цивілізовані правопорядки від інших», – зазначив голова Верховної Ради.

Окрім права на «інформаційний спокій», у проєкті нового Цивільного кодексу вперше пропонують закріпити також право на забуття. Стефанчук пояснив, що така норма може стосуватися випадків, коли непублічна особа припустилася помилки ще в дитинстві. За його словами, подібна інформація не повинна переслідувати людину протягом усього життя.

Нагадаємо, Верховна Рада 28 квітня підтримала у першому читанні проєкт нового Цивільного кодексу України. Документ передбачає масштабне оновлення приватного права, а до другого читання депутати подали понад 15 тис. поправок.

Раніше експерти вже звертали увагу на окремі дискусійні положення документа. Зокрема, застереження викликали запропоновані право на «інформаційний спокій» та право на забуття, оскільки надто широке їх трактування може вплинути на доступ до суспільно важливої інформації та відкритих даних.

Законопроєкт уже коригували після критики громадськості. Зокрема, з нього було вилучено норму, яка передбачала можливість укладення шлюбу з 14 років у виняткових випадках.