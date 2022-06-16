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    Політика

    Суд заборонив «Партію Шарія»

    &laquo;Партія Шарія&raquo;&nbsp;&ndash; це вже 9 партія, діяльність якої заборонено в судовому порядку - Суд заборонив «Партію Шарія»
    «Партія Шарія» – це вже 9 партія, діяльність якої заборонено в судовому порядку
    фото з відкритих джерел

    Майно і активи партії постановили передати державі

    Рішення виніс Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова заборонив «Партію Шарія». Про це 16 червня повідомила громадянська мережа «Опора».

    Майно і активи партії постановили передати державі. «Позивачем у справі виступило Міністерство юстиції України за участі третьої сторони – СБУ. Представника відповідача на засіданні не було. Очікували його включення онлайн», – йдеться у повідомленні.

    Це вже дев’ята заборонена проросійська партія. Раніше під заборону потрапили: «Опозиційний блок», «Соціалісти», «Справедливість та розвиток», «Наші», «Держава» та «Блок Володимира Сальдо», Соціалістична партія України, Ліва опозиція.

    Як повідомлялося, першою партією, яку суд заборонив ще 8 червня, став «Опозиційний блок». 13 червня, Восьмий апеляційний адмінсуд заборонив партію «Соціалісти». 15 червня стало відомо, що Восьмий апеляційний суд Львова заборонив Соціалістичну партію України.

    Нагадаємо, що правоохоронні органи Іспанії затримали 4 травня проросійського блогера Анатолія Шарія.

    5 травня суд в Іспанії відпустив Шарія додому. Блогера відпустили під підписку про невиїзд. Також суд арештував іспанську віллу і банківські рахунки Шарія.

    Проросійського блогера підозрюють у держзраді та «порушенні рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками». За даними СБУ, з 2012 року він допомагав державним та неурядовим структурам РФ проводити спеціальні інформаційні операції проти України.


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    Теги: росія окупанти СБУ Опозиційний блок війна Міністерство юстиції партії Україна окупація Анатолій Шарій #stoprussia
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    Суд заборонив «Партію Шарія»