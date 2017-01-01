Сума штрафу за паркування відтепер буде вдвічі меншою, якщо сплатити вчасно

Верховна Рада прийняла законопроект про реформування сфери паркування транспортних засобів

Відтепер водіям надається 50% знижка в оплаті штрафів за порушення, зафіксовані в режимі фотозйомки/відеозапису, у разі сплати штрафу протягом 10 банківських днів. Про це йдеться на сайті Верховної Ради. У пояснювальній записці до документу зазначається, що законопроект не збільшує, а суттєво зменшує розміри штрафів для водіїв.



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Верховна Рада прийняла законопроект про реформування сфери паркування транспортних засобів

Відтепер водіям надається 50% знижка в оплаті штрафів за порушення, зафіксовані в режимі фотозйомки/відеозапису, у разі сплати штрафу протягом 10 банківських днів. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

У пояснювальній записці до документу зазначається, що законопроект не збільшує, а суттєво зменшує розміри штрафів для водіїв.

«Зокрема, санкція за неоплату паркування в Києві при реалізації проекту зменшиться з діючих 136-204 грн до 50-100 грн при оплаті протягом 10 днів», — йдеться у документі.

Також законопроект прив’язує розміри штрафів за неправильну паркову до вартості однієї години паркування у 20-разовому розмірі.

Документ передбачає і механізм невідворотної відповідальності за порушення правил зупинки та паркування шляхом фото- та відеофіксації правопорушень.

Також відтепер талони з рішенням про притягнення водія до відповідальності за порушення, яке було зафіксовано на фото чи відео, повинно залишатися на лобовому склі транспорту.

Раніше повідомлялося, що Рада ввела штрафи за порушення правил паркування.

Джерело: УНІАН