Рада ввела штрафи за порушення правил паркування

Відповідальність за порушення правил паркування нестиме особа, за якою зареєстрований авто

Верховна Рада України встановила штраф за порушення правил паркування транспортних засобів. Відповідне рішення підтримали 236 народних депутатів. Законопроект передбачає, що порушення правил паркування транспортних засобів, зокрема неоплата вартості послуг з користування майданчиком для платного паркування за кожну добу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Відповідальність за порушення правил паркування нестиме особа, за якою зареєстрований авто

Верховна Рада України встановила штраф за порушення правил паркування транспортних засобів. Відповідне рішення підтримали 236 народних депутатів.

Законопроект передбачає, що порушення правил паркування транспортних засобів, зокрема неоплата вартості послуг з користування майданчиком для платного паркування за кожну добу користування, тягне за собою накладення штрафу в двадцятикратному розмірі від вартості однієї години послуги з користування майданчиком, на якому перебуває транспортний засіб у момент порушення.

Паркування транспортних засобів на місцях, призначених для безплатного паркування транспортних засобів, особами, які не мають відповідних пільг, або на місцях, не призначених для паркування, тягне за собою накладення штрафу в тридцятикратному розмірі від вартості однієї години послуги з користування майданчиком.

Також передбачається, що відповідальність за порушення правил паркування несе особа, за якою зареєстрований транспортний засіб.

Як повідомляв «Главком», у Києві буде заборонено паркування на майже 70 вулицях (список).

Джерело: УНН