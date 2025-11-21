Свириденко зробила заяву про скорочення відключень світла

Свириденко: Обговорили шляхи скорочення тривалості відключень

Голова уряду Юлія Свириденко разом із віцепремʼєром Олексієм Кулебою, в. о. міністра енергетики Артемом Некрасовим, заступником керівника Офісу президента Віктором Микитою та головою «Укренерго» Віталієм Зайченком провела нараду разом з головами обласних військових адміністрацій щодо стабілізації енергопостачання для громад після російських обстрілів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Свириденко в Telegram.

«Заслухали доповіді про ситуацію із забезпеченням світлом і теплом людей та критичної інфраструктури на місцях. Обговорили шляхи скорочення тривалості відключень. Поставила відповідні задачі міністерствам, компаніям та керівникам ОВА. Очікуємо на скорочення відключень у найближчі дні», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, завтра, 22 листопада, у всіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Причина запровадження обмежень – наслідки сьогоднішньої та попередніх масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.