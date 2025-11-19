Головна Країна Політика
Свириденко та місія МВФ обговорили нову програму фінансування

Наталія Порощук
фото: Юлія Свириденко/Telegram

На зустрічі йшлося про проєкт державного бюджету-2026

Голова уряду Юлія Свириденко провела важливу зустріч з місією Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Свириденко в Telegram.

«Місія працює цього тижня в Києві разом з командою уряду та НБУ над новою програмою розширеного фінансування на період 2026-2029, яка необхідна для підтримки макрофінансової стабільності нашої держави в умовах повномасштабного вторгнення. Повідомили про план дій уряду для перезавантаження системи управління в енергетичній галузі, зокрема запуск конкурсу на новий склад наглядової ради НАЕК «Енергоатом» та початок аудиту компанії. Водночас в плановому режимі проводимо конкурси в усіх ключових державних підприємств сфери енергетики», – йдеться у повідомленні.

Свириденко та місія МВФ обговорили нову програму фінансування фото 1
фото: Юлія Свириденко/Telegram

Зокрема, на зустрічі обговорили проєкт державного бюджету-2026, внесений до Верховної Ради, і ухвалення якого є необхідним в контексті затвердження нової програми. «Разом з партнерами з МВФ висловили сподівання, що голосування за документ відбудеться не пізніше 2 грудня. Маємо зробити все необхідне, щоб забезпечити належне фінансування оборонних та соціальних потреб держави вже з початку 1 кварталу 2026 року», – наголосила Свириденко.

Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу спільно з представниками українського уряду над новою програмою розширеного фінансування. «Місія МВФ на чолі у Гевіном Греєм розпочала сьогодні дискусії з представниками влади України у контексті їх звернення щодо започаткування нової програми розширеного фінансування (EFF)», – заявила постійна представниця МВФ в Україні Прішила Тофано.

Як повідомлялося, місія МВФ розпочала роботу в Києві для проведення офіційних переговорів щодо нової програми співпраці з Україною. Серед ключових вимог – ліквідація схем ухилення від сплати податків.

