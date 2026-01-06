Кабмін погодив кандидатури очільників ОВА в чотирьох областях

За словами Свириденко, кадрові зміни мають на меті посилити стійкість регіонів

Вінниччина, Дніпропетровщина, Полтавщина, а також Чернівецька область отримають нових голів облдержадміністрацій

Кабінет міністрів вніс подання президенту України Володимиру Зеленському про призначення нових керівників ОВА в чотирьох областях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем'єр-міністерку Юлію Свириденко.

Як розповіла Свириденко, уряд провів співбесіди з кандидатами на посади голів Вінницької, Дніпропетровської, Полтавської та Чернівецької ОВА. «За їхніми результатами уряд вніс подання президенту про призначення цих кандидатур на посади голів ОВА», – зазначила вона.

Глава уряду наголосила, що завдання полягає в тому, щоб посилити стійкість регіонів, особливо прифронтових. Йдеться про сфери оборони, підтримки ветеранів, освіти, роботи з промисловістю та розвитку громад.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів співбесіди з кандидатами на посади п'яти обласних військових адміністрацій. Найближчим часом будуть зроблені відповідні призначення.

За словами Зеленського, ключовими завданнями нових керівників ОВА стануть посилення місцевого самоврядування, стійкості громад загалом та можливостей регіонів допомагати громадянам та захищати їхні життя.