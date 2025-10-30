Небезпечна залежність від Китаю: сонячні технології Huawei загрожують енергомережам Європи

Сонячні технології Huawei викликають страх нової кризи залежності в Європі

У Європейському Союзі назріває скандал навколо безпеки енергетичних мереж через домінування китайського технологічного гіганта Huawei на ринку сонячних інверторів. Законодавці ЄС закликають Європейську комісію «обмежити високоризикових постачальників» у сонячних енергетичних системах, побоюючись, що китайські компанії можуть дистанційно втручатися в роботу енергомереж. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Інвертори – це критично важливий елемент, що перетворює електроенергію, вироблену сонячними панелями, на струм, придатний для подачі в загальну мережу. Оскільки ці пристрої підключені до інтернету для оновлень та обслуговування, експерти з кібербезпеки попереджають, що ними можна дистанційно керувати, зламати або відключити.

Масштабне втручання або відключення інверторів може спричинити небезпечні стрибки або падіння напруги, що може дестабілізувати енергосистему ЄС і призвести до широких відключень (блекаутів), подібних до тих, що були в Іспанії та Португалії у квітні.

Еріка Лангерова з Чеського технічного університету заявила, що зловмисники можуть «відключити параметри безпеки» і навіть «підпалити» мережі.

Китайські фірми контролюють близько 65% від загальної встановленої потужності в сонячному секторі ЄС. Huawei є найбільшим постачальником, а друга за величиною компанія – Sungrow, також китайська. Уряд Китаю зобов'язує місцеві компанії співпрацювати зі службами безпеки, ділитися даними та вразливостями програмного забезпечення, що посилює побоювання щодо стеження та шпигунства. Домінування Китаю підриває європейський технологічний сектор, оскільки китайська продукція часто є сильно субсидованою, а Європа стає все більш залежною від китайських постачальників у сфері відновлюваної енергії, включно з акумуляторами та вітрогенераторами.

Члени Європарламенту Барт Гротхейс (Нідерланди) та Міріам Лексманн (Словаччина) підготували лист до Єврокомісії, закликаючи до негайних та обов'язкових заходів для обмеження «високоризикових постачальників» у критичній інфраструктурі.

Окремі країни вже вжили заходів. Литва заборонила віддалений доступ китайських фірм до об'єктів ВДЕ потужністю понад 100 кВт, фактично припинивши використання китайських інверторів. Чехія випустила попередження щодо загрози, яку становить віддалений доступ через китайські компоненти. Німеччина розпочала урядове розслідування обладнання Huawei через підозри щодо компонента управління енергією.

ЄС також працює над ініціативою «набір інструментів для ланцюжка поставок ІКТ» (ICT supply chain toolbox) для ідентифікації та блокування «високоризикових постачальників» у широкій цифровій інфраструктурі, наслідуючи приклад «набору інструментів безпеки 5G», розробленого для протидії Huawei.

До слова, дешева енергія, що виробляється сонячними панелями на дахах будинків, означає, що великі сонячні електростанції можуть стати «нежиттєздатними» у Австралі