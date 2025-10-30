Головна Нова енергія Новини
search button user button menu button

Небезпечна залежність від Китаю: сонячні технології Huawei загрожують енергомережам Європи

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Небезпечна залежність від Китаю: сонячні технології Huawei загрожують енергомережам Європи
Головні побоювання європейців зосереджені навколо інверторів для сонячних панелей
фото із відкритих джерел

 Сонячні технології Huawei викликають страх нової кризи залежності в Європі

У Європейському Союзі назріває скандал навколо безпеки енергетичних мереж через домінування китайського технологічного гіганта Huawei на ринку сонячних інверторів. Законодавці ЄС закликають Європейську комісію «обмежити високоризикових постачальників» у сонячних енергетичних системах, побоюючись, що китайські компанії можуть дистанційно втручатися в роботу енергомереж. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Інвертори – це критично важливий елемент, що перетворює електроенергію, вироблену сонячними панелями, на струм, придатний для подачі в загальну мережу. Оскільки ці пристрої підключені до інтернету для оновлень та обслуговування, експерти з кібербезпеки попереджають, що ними можна дистанційно керувати, зламати або відключити.

Масштабне втручання або відключення інверторів може спричинити небезпечні стрибки або падіння напруги, що може дестабілізувати енергосистему ЄС і призвести до широких відключень (блекаутів), подібних до тих, що були в Іспанії та Португалії у квітні.

Еріка Лангерова з Чеського технічного університету заявила, що зловмисники можуть «відключити параметри безпеки» і навіть «підпалити» мережі.

Китайські фірми контролюють близько 65% від загальної встановленої потужності в сонячному секторі ЄС. Huawei є найбільшим постачальником, а друга за величиною компанія – Sungrow, також китайська. Уряд Китаю зобов'язує місцеві компанії співпрацювати зі службами безпеки, ділитися даними та вразливостями програмного забезпечення, що посилює побоювання щодо стеження та шпигунства. Домінування Китаю підриває європейський технологічний сектор, оскільки китайська продукція часто є сильно субсидованою, а Європа стає все більш залежною від китайських постачальників у сфері відновлюваної енергії, включно з акумуляторами та вітрогенераторами.

Члени Європарламенту Барт Гротхейс (Нідерланди) та Міріам Лексманн (Словаччина) підготували лист до Єврокомісії, закликаючи до негайних та обов'язкових заходів для обмеження «високоризикових постачальників» у критичній інфраструктурі.

Окремі країни вже вжили заходів. Литва заборонила віддалений доступ китайських фірм до об'єктів ВДЕ потужністю понад 100 кВт, фактично припинивши використання китайських інверторів. Чехія випустила попередження щодо загрози, яку становить віддалений доступ через китайські компоненти. Німеччина розпочала урядове розслідування обладнання Huawei через підозри щодо компонента управління енергією.

ЄС також працює над ініціативою «набір інструментів для ланцюжка поставок ІКТ» (ICT supply chain toolbox) для ідентифікації та блокування «високоризикових постачальників» у широкій цифровій інфраструктурі, наслідуючи приклад «набору інструментів безпеки 5G», розробленого для протидії Huawei.

До слова, дешева енергія, що виробляється сонячними панелями на дахах будинків, означає, що великі сонячні електростанції можуть стати «нежиттєздатними» у Австралі 

Читайте також:

Теги: Європа Нідерланди технології розслідування Huawei обмеження Китай альтернативна енергетика енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Будапешт зірвано. Коли можливі нові мирні переговори?
Будапешт зірвано. Коли можливі нові мирні переговори?
22 жовтня, 11:12
Численні сполучення скасовано
Мюнхенський аеропорт вдруге за добу закрився через невідомі дрони
4 жовтня, 00:38
На Київщині повністю відновлено електропостачання після масованої атаки окупантів у ніч на 10 жовтня
Без світла було 110 тис. абонентів: влада повідомила про відновлення електрики на Київщині
11 жовтня, 02:23
Бессент: Станом на зараз 85 сенаторів США готові надати президенту Трампу повноваження запровадити мита на Китай до 500% за купівлю російської нафти
Бессент: Більшість сенаторів підтримують 500% тарифи для Китаю за купівлю нафти у РФ
16 жовтня, 03:11
Болтон: Я з нетерпінням чекаю на можливість боротися, щоб захистити свої законні дії і викрити зло­­вживання владою
Ексраднику Трампа Джону Болтону висунули кримінальні звинувачення
17 жовтня, 05:47
Навіть рекордні обсяги експорту не втримали ціни від обвалу, зазначив Прокіп
Надлишкові потужності і спад спеки обвалили ціни на електроенергію у вересні – експерт
5 жовтня, 15:47
Уряд заборонив продаж сиропу від кашлю у Індії
В Індії понад 10 дітей загинули після прийому сиропу від кашлю
7 жовтня, 16:01
Трамп пропонує заборонити китайським авіакомпаніям літати над Росією до США
Вашингтон готує заборону китайським авіакомпаніям літати у США над Росією – Reuters
10 жовтня, 12:28
Дорожні служби проводитимуть поточний ремонт на ділянці вулиці Юлії Здановської між будинками № 41 та № 47
Рух вулицею Юлії Здановської обмежено до 16 жовтня (схема)
13 жовтня, 08:26

Новини

Небезпечна залежність від Китаю: сонячні технології Huawei загрожують енергомережам Європи
Небезпечна залежність від Китаю: сонячні технології Huawei загрожують енергомережам Європи
Китай готується до запуску «штучного сонця» у 2027 році: деталі проєкту
Китай готується до запуску «штучного сонця» у 2027 році: деталі проєкту
Вчені перетворили відходи сонячних панелей на паливо – як їм це вдалося
Вчені перетворили відходи сонячних панелей на паливо – як їм це вдалося
Європа готує обмеження для китайських сонячних технологій: що сталося
Європа готує обмеження для китайських сонячних технологій: що сталося
Масове відключення сонячних ферм в Австралії: що трапилося з десятками тисяч панелей
Масове відключення сонячних ферм в Австралії: що трапилося з десятками тисяч панелей
Сонце замінить вугілля: експерти прогнозують енергетичну революцію
Сонце замінить вугілля: експерти прогнозують енергетичну революцію

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua