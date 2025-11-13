Головна Країна Політика
search button user button menu button

Глава уряду анонсувала аудит усіх держкомпаній після скандалу з «Енергоатомом»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Глава уряду анонсувала аудит усіх держкомпаній після скандалу з «Енергоатомом»
Коментуючи розслідування НАБУ, Свириденко заявила, що «будь-яка корупція неприпустима»
скріншот з відео Свириденко

Уряд доручив наглядовим радам перевірити стан роботи державних компаній

Кабінет міністрів готує комплексне рішення щодо всіх державних компаній, зокрема енергетичних. Передусім відбудеться їхній аудит. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

За словами Свириденко, уряд доручив наглядовим радам компаній перевірити стан роботи, особливо у частині закупівель.

«Під час повномасштабної війни, коли ворог щодня руйнує енергетику, а країна живе за графіками відключень, будь-яка корупція неприпустима. Уряд уже ухвалив перші рішення: подання про звільнення двох міністрів, санкції проти фігурантів матеріалів НАБУ, а також перезапуск «Енергоатома» – відсторонення керівництва й початок аудиту компанії», – каже вона.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив про очищення та перезавантаження управління «Енергоатомом». Український лідер повідомив, що мав детальну розмову з премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко. Зеленський наголосив, що повинна бути «максимальна чистота в енергетиці».

«І кожне розслідування правоохоронців, антикорупціонерів я підтримую, ми підтримуємо, і це абсолютно чітка та однакова для всіх позиція. Жодних схем, і добре, що Кабінет Міністрів України надаватиме повне сприяння слідству та всім процесуальним, судовим діям. Буде очищення та перезавантаження управління «Енергоатомом», – наголосив президент.

Як відомо, НАБУ та САП задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

До слова, уряд ухвалив рішення терміново відсторонити від роботи віцепрезидента, члена правління «Енергоатома» Якоба Хартмута.

Читайте також:

Теги: корупція в Україні Енергоатом аудит Юлія Свириденко Операція «Мідас»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Остання зима Путіна
Остання зима Путіна
Сьогодні, 10:42
Операція «Мідас». Підсумки по гарячих слідах
Операція «Мідас». Підсумки по гарячих слідах
Вчора, 11:38
Правоохоронці затримали зловмисників під час отримання грошей
У Запоріжжі викрито двох посадовців ТЦК на вимаганні хабаря у ветерана
16 жовтня, 16:25
За словами радника Зеленського, Банкова підтримує слідчі дії у справі про енергетичну корупцію
Операція «Мідас»: Офіс президента вперше відреагував на розслідування НАБУ і САП
10 листопада, 18:20
Детективи задокументували передачу політику понад $1,2 млн та майже 100 тис. євро
Чернишов отримав підозру у незаконному збагаченні
11 листопада, 19:01
Глава держави наголосив, що міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах
Зеленський анонсував санкції РНБО проти двох фігурантів плівок НАБУ
Вчора, 15:48
Свириденко зазначила: задача держави допомагати тим, хто перебуває у скруті
«Це – не популізм». Прем’єрка Свириденко різко відповіла критикам «зимової підтримки»
4 листопада, 09:27
До Тимура Міндіча прийшли детективи НАБУ
НАБУ прийшло з обшуками до співвласника «Кварталу 95» Міндіча – ЗМІ
10 листопада, 09:30
10 листопада НАБУ та САП провели масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики
Операція «Мідас»: НАБУ оприлюднило нову прослушку
11 листопада, 13:01

Політика

Президент анонсував Ставку щодо захисту Запоріжжя
Президент анонсував Ставку щодо захисту Запоріжжя
МЗС прокоментувало заяви Орбана про корупцію в Україні
МЗС прокоментувало заяви Орбана про корупцію в Україні
Глава уряду анонсувала аудит усіх держкомпаній після скандалу з «Енергоатомом»
Глава уряду анонсувала аудит усіх держкомпаній після скандалу з «Енергоатомом»
Зеленський провідав поранених захисників у Запоріжжі
Зеленський провідав поранених захисників у Запоріжжі
Зеленський приїхав на оріхівський напрямок фронту
Зеленський приїхав на оріхівський напрямок фронту
РФ готує велику війну проти Європи: Зеленський назвав роки
РФ готує велику війну проти Європи: Зеленський назвав роки

Новини

Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
Вчора, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua