У Львові від електрики відключено частину лікарень та комунальний транспорт: Садовий б'є на сполох

Садовий: Тепер апарати штучного дихання, трамваї та тролейбуси мають працювати за графіками відключень

У Львові з цієї ночі без електропостачання залишилася частина лікарень та повністю зупинено комунальний електротранспорт. Вони тепер працюватимуть за графіками відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера міста Андрія Садового.

«З цієї ночі у Львові від електроенергії відключено частину лікарень та весь комунальний електротранспорт. Це сталося через те, що уряд змінив підхід до визначення критичності підприємств. Тобто тепер апарати штучного дихання, трамваї та тролейбуси мають працювати за графіками відключень», – написав Садовий.

Мер наголосив, що намагається зв’язатися з членами Кабміну, щоб негайно виправити цю помилку. «Наразі екстрено плануємо альтернативне підсилення роботи електротранспорту на маршрутах», – додав він.

Раніше набув чинності наказ Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України, яким затверджені зміни до критеріїв визначення підприємств, установ і організацій, які мають важливе значення для галузей національної економіки.

Документ оновлює підходи до визначення підприємств, що є критично важливими для економіки та забезпечення потреб Збройних сил, зокрема: критерії підприємств, земельні та фінансові критерії, уточнення галузей та видів діяльності, обмеження щодо власників.