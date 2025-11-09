В Одесі люди застрягли на екстремальному атракціоні заввишки 60 метрів

Інцидент може бути пов'язаний із відключенням світла

В Одесі відвідувачі одного з найвищих в Україні атракціонів Power Tower «зависли» на висоті 60 метрів. Як інформує «Главком», про це повідомляють місцеві Telegram-канали. Пабліки припускають, що інцидент може бути пов'язаний із відключенням світла, однак офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Зауважують, що це вже не перший подібний випадок, пов'язаний з атракціоном Power Tower. Зокрема, аналогічний інцидент, коли люди певний час провісили на висоті декількох десятків метрів, стався навесні 2023 року. А взагалі, одеському парку розваг вже не раз дорікали, що під час масштабних відключень атракціони там «світяться, як ялинка».

Адміністрація, своєю чергою, запевнювала у коментарі Новини Live, що все освітлення в парку було переведено на світлодіодні та економні ліхтарі, тож це не бере не багато електроенергії.

