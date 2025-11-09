Головна Одеса Новини
В Одесі люди застрягли на екстремальному атракціоні заввишки 60 метрів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар

Люди «зависли» на висоті 60 метрів
фото: скріншот із відео

Інцидент може бути пов'язаний із відключенням світла

В Одесі відвідувачі одного з найвищих в Україні атракціонів Power Tower «зависли» на висоті 60 метрів. Як інформує «Главком», про це повідомляють місцеві Telegram-канали. Пабліки припускають, що інцидент може бути пов'язаний із відключенням світла, однак офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Зауважують, що це вже не перший подібний випадок, пов'язаний з атракціоном Power Tower. Зокрема, аналогічний інцидент, коли люди певний час провісили на висоті декількох десятків метрів, стався навесні 2023 року. А взагалі, одеському парку розваг вже не раз дорікали, що під час масштабних відключень атракціони там «світяться, як ялинка».

Адміністрація, своєю чергою, запевнювала у коментарі Новини Live, що все освітлення в парку було переведено на світлодіодні та економні ліхтарі, тож це не бере не багато електроенергії.

Нагадаємо, в Одесі люди застрягли на атракціоні у парку Шевченка. Система перестала працювати через відключення світла.

Раніше мила карусель у центрі Одеси втрапила у скандал. Серед яскравої ілюмінації та картинок помітили фрагмент із зображенням російського Кремля.

Крім цього, правоохоронні органи перевіряють роботу атракціону «Колесо огляду» на Подолі після загибелі чоловіка унаслідок обриву тросу на канатній дорозі через Дніпро у Києві.

Теги: Одеса атракціон відключення світла

