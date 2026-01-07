Бельгія готова надати Україні авіацію та флот для підтримки миру після війни
Після завершення війни в Україні Бельгія надасть Києву авіацію та флот для збереження миру. Про це після зустрічі «коаліції охочих» заявив прем'єр-міністр цієї країни Барт де Вевер.
За його словами, зустріч «коаліції охочих» у Парижі була «продуктивною та рішучою».
«Разом із широкою коаліцією партнерів Бельгія візьме на себе свою частку міжнародних зусиль щодо збереження миру в Україні після завершення бойових дій. Наш внесок буде зосереджений, зокрема, на забезпеченні повітряних та морських можливостей, а також на зусиллях у сфері навчання, де Бельгія може досягти відчутного та значного впливу», – запевнив де Вевер.
Він назвав найважливішим те, що ці зусилля будуть підкріплені «потужною американською підтримкою, а також моніторингом під керівництвом Америки, що забезпечить ефективне стримування та зробить довгострокову стабільність досяжною».
«Об'єднаний Захід може досягти результатів, які формують історію та забезпечать мир», – підкреслив глава бельгійського уряду.
Нагадаємо, Сполучені Штати допоможуть забезпечити припинення вогню в Україні розвідкою та логістикою.
Лідери «коаліції охочих» оприлюднили заяву за підсумками переговорів у Парижі під назвою «Надійні гарантії безпеки для міцного та тривалого миру в Україні». Політики заявили про готовність взяти на себе зобов’язання щодо гарантій для України. Як зазначається, «коаліція охочих» чітко заявила, що «здатність України захищатися є критично важливою для забезпечення майбутнього колективної безпеки України та євроатлантичного регіону».
