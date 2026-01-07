Головна Країна Політика
Бельгія готова надати Україні авіацію та флот для підтримки миру після війни

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Прем'єр Бельгії оголосив про готовність надати Україні авіацію та флот
Прем’єр Бельгії оголосив про готовність надати Україні авіацію та флот
фото: Reuters

За словами прем'єра, зустріч «коаліції охочих» у Парижі була «продуктивною та рішучою»

Після завершення війни в Україні Бельгія надасть Києву авіацію та флот для збереження миру. Про це після зустрічі «коаліції охочих» заявив прем'єр-міністр цієї країни Барт де Вевер.

За його словами, зустріч «коаліції охочих» у Парижі була «продуктивною та рішучою».

«Разом із широкою коаліцією партнерів Бельгія візьме на себе свою частку міжнародних зусиль щодо збереження миру в Україні після завершення бойових дій. Наш внесок буде зосереджений, зокрема, на забезпеченні повітряних та морських можливостей, а також на зусиллях у сфері навчання, де Бельгія може досягти відчутного та значного впливу», – запевнив де Вевер.

Він назвав найважливішим те, що ці зусилля будуть підкріплені «потужною американською підтримкою, а також моніторингом під керівництвом Америки, що забезпечить ефективне стримування та зробить довгострокову стабільність досяжною».

«Об'єднаний Захід може досягти результатів, які формують історію та забезпечать мир», – підкреслив глава бельгійського уряду.

Нагадаємо, Сполучені Штати допоможуть забезпечити припинення вогню в Україні розвідкою та логістикою. 

Лідери «коаліції охочих» оприлюднили заяву за підсумками переговорів у Парижі під назвою «Надійні гарантії безпеки для міцного та тривалого миру в Україні». Політики заявили про готовність взяти на себе зобов’язання щодо гарантій для України. Як зазначається, «коаліція охочих» чітко заявила, що «здатність України захищатися є критично важливою для забезпечення майбутнього колективної безпеки України та євроатлантичного регіону».

Теги: коаліція міністр Бельгія навчання авіація флот війна

