Лідери України, Франції та Британії підписали декларацію про розгортання західних військ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
За словами Макрона (по центру), створення багатонаціональних сил стане гарантією безпеки України після припинення вогню
скриншот з трансляції Єлисейського палацу

Політики погодили створення координаційного центру для спільної роботи армій та посилення оперативної співпраці

У Парижі президент України Володимир Зеленський підписав разом із президентом Франції Еммануелем Макроном та премʼєром Великої Британії Кіром Стармером декларацію про наміри розгорнути в Україні багатонаціональний військовий контингент після припинення вогню. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію Єлисейського палацу.

Як пише Le Monde, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що створення багатонаціональних сил забезпечить «своєрідну гарантію» Україні після припинення вогню. За його словами, триває підготовка до створення багатонаціональних сил у повітрі, на морі, на землі. Вони повинні забезпечити «певну форму заспокоєння наступного дня після припинення вогню».

Тим часом український президент заявив, що військові Франції, Британії та України працювали детально щодо розміщення сил, кількості, конкретних видів зброї, складових Збройних сил.

«У нас вже є такі необхідні деталі. Ми розуміємо, яка країна і на що готова – з усіх країн «коаліції охочих». Хочу подякувати кожному лідеру, кожній державі, які дійсно хочуть бути частиною мирного рішення», – повідомив він.

Нагадаємо, 6 січня в столиці Франції відбулася зустріч лідерів «коаліції охочих», країн, які підтримують Україну у війні з Росією. Зеленський взяв участь у цьому засіданні.

До слова, ЗМІ повідомляли, що Сполучені Штати допоможуть забезпечити припинення вогню в Україні розвідкою та логістикою.

Раніше повідомлялося, що начальники генеральних штабів збройних сил країн «коаліції охочих» під час зустрічі в Парижі обговорили гарантії безпеки для України та механізми їхньої практичної реалізації.

Теги: Володимир Зеленський Еммануель Макрон миротворці переговори Кір Стармер

