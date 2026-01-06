Головна Країна Політика
Україна та Чехія домовилися «перегорнути сторінку» після скандалу з чеським спікером

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Андрій Сибіга (ліворуч) запросив Петра Мацінку до столиці України
колаж: glavcom.ua

Глава українського МЗС: «Україна та Чехія – справжні друзі та союзники»

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив про зміцнення діалогу з чеським МЗС після скандальних заяв спікера нижньої палати парламенту Чехії Томіо Окамури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис очільника зовнішньополітичного відомства України.

Сибіга розповів, що провів переговори з чеським очільником МЗС Петром Мацінкою. «Перш за все, ми обговорили наші двосторонні відносини. Ми домовилися перегорнути сторінку нещодавнього обміну заявами та зміцнити наш політичний діалог на рівні міністерств закордонних справ, заснований на взаємній повазі та стратегічному партнерстві. Україна та Чехія – справжні друзі та союзники», – повідомив очільник МЗС.

За словами українського міністра, Україна зацікавлена в подальшій оборонній співпраці з Чехією, а також в участі країни у відновленні нашої держави. «Ми обговорили нещодавні мирні зусилля та погодилися, що немає іншої альтернативи, окрім як змусити Росію якомога швидше припинити свою агресію», – додав він.

Крім того, Андрій Сибіга запросив Петра Мацінку до Києва і той прийняв запрошення.

Нагадаємо, що спікер Палати депутатів Чехії Томіо Окамура виступив із критикою на адресу українського керівництва, західних партнерів та допомоги Україні, заявивши, що Прага не повинна постачати зброю Києву, а кошти краще спрямовувати на власних громадян. У своєму новорічному зверненні Окамура заявив, що «державні гроші повинні йти на пенсіонерів, інвалідів і сім'ї з дітьми, а не на підтримку війни за кордоном».

Повідомлялося, як після цього президент Чехії Петр Павел планує обговорити заяву спікера Палати депутатів Томіо Окамури щодо України з представниками уряду.

До слова, у Чехії понад 41,2 тис. людей підписали лист із вибаченнями за нещодавню антиукраїнську заяву чеського спікера палати депутатів Томіо Окамури. Наразі петиція з назвою «Я не можу мовчати: Відкритий лист до посла України в Чеській Республіці та заперечення релятивізації російської агресії у промові Томіо Окамури» ще доступна для підписання. Її створив вчитель Антонін Коларж з Пльзенського краю у Чехії.

