Спеціальне засідання Радбезу ООН щодо ударів РФ по Україні: головні підсумки

Рада Безпеки ООН провела засідання для обговорення обстрілів російськими військами цивільних об'єктів в Україні. Зокрема, темою засідання був ракетний обстріл торгового центру в Кременчуці, де загинуло понад 18 людей.

Серед інших, на засіданні Радбезу ООН порушувалися питання визнання Росії країною-терористом і позбавлення її права голосу в Генасамблеї ООН.

На засіданні Ради Безпеки ООН виступив і президент України Володимир Зеленський. Насамперед він закликав присутніх вшанувати загиблих унаслідок російської агресії українців хвилиною мовчання. Усі присутні на засідання виконали це прохання.

Український лідер розповів, що, перш ніж встати, члени російської делегації озирнулись на усіх присутніх у залі Радбезу.

«Рада безпеки ООН стоячи вшанувала памʼять усіх українців, вбитих російською армією на нашій землі. Члени російської делегації озирнулись на усіх присутніх в залі Радбезу і теж вирішили встати – просто щоб не виглядати вбивцями відверто. Але всі знають, що це саме російський терор, саме російська держава вбиває ні в чому не винних людей на цій війні, розв’язаній проти українського народу», – сказав Зеленський.

Після хвилини мовчання президент України закликав виключити Росію з Генасамблеї та Радбезу ООН.

«Якщо терористичні дії здійснює держава, то вони не можуть залишатися непокараними. Це щоденні терористичні акти, які здійснюються без вихідних. За Хартією ООН – це обов'язок підтримувати мир на міжнародній арені. Країни, які порушують такі принципи можеть бути виключені із Генеральної Асамблеї Радою Безпеки», – зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що Росія залишається в ООН і має місце постійного члена в Радбезі лише через недалекоглядність політиків в кінці холодної війни.

«Росія не має права брати участь у голосуваннях, які стосуються України. Закликаю вас позбавити Росію права голосу в Генеральній асамблеї. Це несправедливо, Росія не має права залишатися в Радбезі. Якщо ми будемо висловлювати політичну волю, то хартія ООН буде працювати», – додав президент.

Присутній на засіданні Ради Безпеки ООН перший заступник постійного представника РФ при ООН Дмитро Полянський заявив, що жодного удару по торговому центру в Кременчуці не було

«Насправді ніякого удару по ньому не наносилося. Російські збройні сили завдали удару високоточною зброєю по ангарах з озброєннями і боєприпасами західного виробництва, що надійшли від США і європейських країн, в районі Кременчуцького заводу дорожніх машин. Ця зброя і боєприпаси були розосереджені по складській території для подальшого відправлення угрупованню українських військ на Донбасі», – сказав Полянський.

Представниця Британії в ООН Барбара Вудворд спростувала слова російського політика.

«Представник Росії наводив факти, які не мають нічого спільного з реальністю. Методи приховати злочин – такі ж старі, як і самі злочини. Але є беззаперечний факт: російські війська знаходяться в Україні. Українських військ немає в Росії. Є один агресор», – заявила Вудворд.

Сполучені Штати звернулися із закликом до країн ООН не мовчати та виступити із засудженням воєнних злочинів в Україні, які чинять російські сили, та докласти всіх зусиль, щоби притягнути до відповідальності виконавців і замовників цих звірств.

«Міжнародне співтовариство має притягти тих, хто вчинив і замовив ці злочини»,– наголосив посол.

Він підкреслив, що правосуддя має дістати військове й політичне керівництво Росії, а також рядових військових, які вчиняють військові злочини чи інші звірства.

Підсумком засідання стало те, що шість країн Ради Безпеки ООН та Україна оприлюднили спільну заяву. У ній вони рішуче засудили російські ракетні удари по українських містах, які активізувалися в період з 25 до 27 червня.

«Ми найрішучішим чином засуджуємо вбивство мирних жителів внаслідок цих ракетних обстрілів, зокрема удару по переповненому торговельному центру в Кременчуці Полтавської області України. Ця атака була кричущим нападом на цивільну інфраструктуру й цивільне населення», – зазначили члени Радбезу ООН.

Йдеться про порушення Міжнародного гуманітарного права та закликали до виконання Женевської конвенції 1949 року.

«Ми вимагаємо негайного припинення військових дій Російської Федерації проти України, усіх нападів на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, а також повного й негайного виведення російських сил і військової техніки від міжнародно визнаних кордонів і територіальних вод України», – резюмують у заяві.

