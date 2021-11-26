«Такого ще не було». Аваков назвав помилку Зеленського

Ексміністр піддав різкій критиці поведінку Зеленського під час пресмарафону

Арсен Аваков вважає, що під час пресмарафону Зеленського відбулася «безпрецедентна атака на офіцерів української армії, на розвідників» з боку президента. Про це колишній міністр внутрішніх справ України заявив в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера».

«Я не хотів би, щоб президент моєї країни, Верховний Головнокомандувач дозволяв собі висловлення у такому тоні щодо своїх офіцерів. Офіцери розвідки завжди діють на межі, та завжди розраховують, що за них буде стояти держава. А сьогодні я побачив беспрецедентну атаку, емоційну. Таку, знаєте, ображеність демонстративну, так не можна», – розповів колишній урядовець.

Ексочільник міністерства внутрішніх справ наголосив, що військовослужбовців, зокрема, розвідників варто підтримувати.

«Кожний офіцер і солдат має знати: спочатку його підтримають. Без цього не буде оборони країни. І тут я теж побачив, що у нас із цією ситуацією проблема», – підсумував Арсен Аваков.

Нагадаємо, 26 листопада президент України Володимир Зеленський провів кількагодинний пресмарафон, під час якого, зокрема, розповів скандальні подробиці про ексочільника Головного управління розвідки Міністерсства оборони України Василя Бурбу.

Читайте також:



