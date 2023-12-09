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Переговори про членство України в ЄС: Рада ухвалила звернення

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Переговори про членство України в ЄС: Рада ухвалила звернення
Рада ухвалює закони, необхідні для вступу України в ЄС
фото з відкритих джерел

Рішення про відкриття переговорів про членство України в ЄС може бути ухвалено під час засідання Європейської Ради 15 грудня 2023 року 

9 грудня Верховна Рада України схвалила звернення до держав-членів Європейського Союзу та інституцій ЄС щодо підтримки відкриття переговорів про вступ України до Євросоюзу. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Звернення підтримали 292 нардепи.

«Верховна Рада України звертається до національних парламентів та урядів держав – членів Європейського Союзу, інституцій Європейського Союзу і закликає: підтримати прагнення України щодо вступу до Європейського Союзу шляхом прийняття рішення про відкриття переговорів про членство України в Європейському Союзі під час засідання Європейської Ради 15 грудня 2023 року відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз», – йдеться у зверненні парламенту.

Нагадаємо, 8 грудня президент Володимир Зеленський підписав чотири важливі євроінтеграційні закони.

У своєму вечірньому зверненні 7 грудня Зеленський повідомив ,що найближчим часом Верховна Рада України має проголосувати за критично важливі закони, які необхідні для вступу країни до ЄС.

Нагадаємо, прем'єр Угорщини виступає категорично проти початку переговорів про вступ України до ЄС після того, як Європейська комісія схвалила початок переговорів про членство в листопаді, і пригрозив накласти вето на заплановану допомогу Україні в розмірі 50 мільярдів євро.

Європарламент засудив шантаж Орбана.

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Теги: Верховна Рада Україна євроінтеграція Європейський союз

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