Напад на Україну з півночі? Експерт пояснив стратегію Путіна, який використовує Лукашенка

Єлизавета Жабська
Єлизавета Жабська
Напад на Україну з півночі? Експерт пояснив стратегію Путіна, який використовує Лукашенка
На думку ексречника Генштабу, войовнича риторика Лукашенка пов’язана з тим, що на нього тисне Путін
фото: російські ЗМІ

Владислав Селезньов: «Відкриття північного фронту може дозволити росіянам окупувати Донеччину»

Нинішній склад білоруської армії, як і той комплекс сил та засобів російської армії, розміщених у Білорусі, є недостатніми для здійснення бодай якоїсь загрози тактичного рівня на території нашої країни. Водночас у ворога є певні плани щодо впливу на Україну. Про це в коментарі «Главкому» розповів військовий експерт та ексречник Генштабу Збройних сил України Владислав Селезньов.

Експерт висловив сумнів щодо можливості повторного нападу на Україну з боку Білорусі, оскільки, на його думку, відповідь Сил оборони буде нищівною і надзвичайно болючою для Мінська.

«Зважаючи на те, що Мінськ має безліч проблем економічного характеру, то додаткова руйнація, зокрема, бюджетоформуючих підприємств, розташованих неподалік від кордону з Україною, йому точно не потрібна. А ми точно будемо по них бити, щоб знищити наступальний потенціал Білорусі у разі її агресії на території нашої країни», – пояснив Владислав Селезньов.

До того ж експерт акцентував: самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявляє, що його країна буде готова воювати з усіма, якщо на неї нападуть. Але ні країни Балтії, ні Україна не збираються цього робити.

На думку ексречника Генштабу, войовнича риторика Лукашенка пов’язана з тим, що російський диктатор Володимир Путін постійно тисне на білоруського союзника щодо його безпосередньої залученості до російсько-українського протистояння і відкриття «другого фронту».

«Зараз російська армія має абсолютно нереалістичні плани щодо окупації Донеччини, тож відкриття ще одного фронту на півночі нашої країни, можливо, реалізує цю мету для росіян. Але чи пристане Лукашенко на вимоги Кремля? Він де-факто є чемпіоном серед лідерів країн колишнього СНД з маневрування і буде розповідати все що завгодно, але ми розуміємо: обіцяти – не значить одружитися. Думаю, і цього разу ми побачимо лише тривожні заяви Лукашенка, які б мали потішити его Путіна, але навряд стануть реальністю», – заспокоїв експерт.

До того ж він нагадав, що після 2022 року території Волинської, Рівненської, Житомирської та Київської областей були укріплені фортифікаціями.

Крім того, Владислав Селезньов пояснив, що означають заяви Лукашенка про підготовку до «великої угоди» зі США. «У такий спосіб Лукашенко торгується за своє майбутнє і владу. Він має чудову підтримку з боку Китаю та достатньо серйозне напрацювання щодо комунікації з американським лідером. Світ абсолютно раціональний і часто цинічний, на цьому тлі західні політики, намагаючись відірвати Білорусь від тіла Росії, будуть готові йти на певні компроміси з Лукашенком. Тож заяви білоруського диктатора в цьому контексті не позбавлені сенсу, він шукає підтримки від сильних світу сього, щоб, зокрема, мати захист від свого багаторічного союзника Путіна», – вважає експерт.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про реальну активність білоруських військових поблизу кордону. За його даними, там триває розбудова доріг та облаштування артилерійських позицій. Українська сторона вже попередила фактичне керівництво Білорусі через відповідні канали про готовність захищати свої території. Зеленський також навів паралель із нещодавніми подіями у Венесуелі, зазначивши, що їхні наслідки мають «стримувати Мінськ від фатальних помилок».

«Главком» також писав, що Олександр Лукашенко перейшов від риторики про «підготовку до війни» до конкретних мобілізаційних дій. 17 квітня самопроголошений президент Білорусі підписав указ про призов офіцерів запасу на військову службу. 

Згідно з документом, мобілізації підлягають офіцери запасу, які не проходили строкову службу, але мають відповідну військову підготовку на кафедрах цивільних вишів. Такий крок спрямований на доукомплектування бойових частин досвідченими кадрами середньої ланки.

Крім того, Лукашенко пригрозив країнам НАТО та Україні застосуванням балістичної ракети середньої дальності «Орєшнік». Так Лукашенко відреагував на заяву президента України, який зазначив, що російські ракети «Орєшнік», розміщені на території Білорусі, можуть стати законними військовими цілями.

