Російська Федерація та Білорусь витрачають мільярдні бюджети на масштабну мілітаризацію підростаючого покоління, створюючи з неповнолітніх слухняний мобілізаційний резерв. Замість фінансування освітньої та спортивної інфраструктури, дитячі заклади обох країн переводять на рейки ідеологічної обробки та військової підготовки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Служби зовнішньої розвідки України.

За даними української розвідки, російське відомство «Россмолодежь» виділяє 95,6 млн рублів на створення спеціальної платформи з чат-ботами. Офіційна мета проєкту – «духовно-моральний розвиток», проте технічне завдання передбачає тотальний моніторинг поведінкових патернів підлітків, збір їхніх персональних даних та відстеження тематичних трендів для залучення у внутрішню політику. Фактично йдеться про запуск системи цифрового стеження за дітьми.

Паралельно Кремль ухвалив єдину концепцію «історичного просвітництва», яка охоплює вікові групи від дитячих садків до університетів. Програма зобов'язує відвідувати заходи, присвячені Другій світовій війні та сучасним учасникам агресії проти України. Контроль у студентському середовищі покладено на спеціальні «кібердружини», завданням яких є виявлення будь-яких проявів «деструктивної ідеології».

Ідеологічний тиск підкріплюється обов'язковою військовою практикою, яка інтегрована в шкільну програму. Старшокласники проходять кількаденні вишколи зі стрільби, керування дронами та стройової підготовки, під час яких представники армії здійснюють пряму агітацію до вступу у військові виші чи на контрактну службу.

За останні п'ять років РФ інвестувала у функціонування цієї системи понад 50 млрд рублів. За підрахунками аналітиків, за ці кошти можна було б побудувати:

50 нових загальноосвітніх шкіл;

166 сучасних плавальних басейнів;

370 спортивних комплексів;

понад 3,8 тисячі дитячих майданчиків.

Міжнародні науковці та дослідники констатують, що такі суспільні трансформації в Росії мають ознаки формування фашистоподібного устрою.

Республіка Білорусь повністю дублює російські методи виховання молоді. Цього року тривалість навчально-польових зборів для десятикласників було збільшено вдвічі – з 5 до 10 днів. Програма передбачає цілодобове перебування неповнолітніх на полігонах без можливості повернення додому після занять.

Участь у зборах є безальтернативною: у разі відмови учень не отримує атестацію з курсу допризовної підготовки. При цьому фінансове забезпечення зборів (близько 90 євро за весь термін) білоруська влада офіційно переклала на бюджет батьків.

Головним завданням мілітаризації в обох державах залишається ліквідація проявів нелояльності серед молоді, виховання беззаперечного виконання наказів та формування уявлення про державу як про фортецю в облозі. При цьому розвідка наголошує на високих ризиках подальшого залучення білоруських підлітків до виконання військових завдань безпосередньо в інтересах Російської Федерації.

