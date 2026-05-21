Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський записав звернення на кордоні з Білоруссю

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський записав звернення на кордоні з Білоруссю
Глава держави нагадав про наступ на територію України у лютому 2022 року з території Білорусі
скриншот з відео
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Зеленський згадав наступ РФ через Білорусь

Президент України Володимир Зеленський відвідав Славутич та обговорив з керівниками громад оборону Київщини і Чернігівщини. Про це глава держави сказав у вечірньому зверенні наприкінці 1548-го дня війни, пише «Главком».

«Сьогодні у Славутичі, північ нашої держави. Я спілкувався сьогодні тут із керівниками громад північних регіонів – Київської та Чернігівської областей. Дуже важливо підтримати наших людей тут, посилити захист. Саме цим і займаємось», – сказав він.

Президент повідомив, що регіони займаються посиленням захисних споруд, фортифікацій та додав, що посилення кордону буде додатково.

«Це стосується і захисних споруд – фортифікацій та іншого, посилення кордону буде додатково, також наші Сили оборони й безпеки, які є саме на цьому напрямку, – на Чернігів та Київ із території сусідів у Білорусі, яких Росія дуже хоче втягнути в цю війну більше, та з Брянської області. У нас є спроможність для зміцнення, є спроможність і превентивно працювати щодо російських територій – звідти може бути загроза, – і щодо фактичного керівництва Білорусі, яке має бути в тонусі, тобто відчувати реально, що наслідки будуть, якщо будуть агресивні дії проти України, проти наших людей», – сказав Зеленський. 

Глава держави нагадав про наступ РФ на територію України у лютому 2022 року з території Білорусі.

«Ми не забудемо цього. Українські Сили оборони, Сили безпеки, наші розвідки знають, які загрози і як відповідати, відповідати справедливо, безумовно», – доповнив президент.

Напередодні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ не планує вступати у війну проти України, якщо проти його країни не буде здійснено агресії. Окрім цього, Лукашенко заявив про готовність до переговорів із Зеленським, зокрема допустив зустріч в Україні.

Варто зазначити, що Збройні сили Білорусі у понеділок, 18 травня, розпочали військові навчання з розгортання російської тактичної ядерної зброї в польових умовах. Маневри проходять у тісній співпраці з військовим керівництвом Російської Федерації. 

До слова, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що дані розвідки щодо ймовірного наступу противника з території Білорусі є цілком реальними.

Читайте також:

Теги: Білорусь Київщина Чернігівщина наступ Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лідери обговорили пріоритетні напрями захисту України
Зеленський обговорив із прем’єром Фінляндії посилення ППО
3 травня, 20:37
Зеленський: Обговорили європейський пакет підтримки
Зеленський обговорив з президенткою Єврокомісії пакет підтримки Україні
4 травня, 11:33
Російські військові намагаються просочуватися малими групами, використовуючи темряву та рельєф
Сили оборони розповіли про тактику РФ на Харківщині
8 травня, 05:26
Україна відзначає День матері
Зеленський привітав українок із Днем матері
10 травня, 10:03
Речник Кремля також офіційно оголосив про завершення тридобового гуманітарного перемир'я
Пєсков: Путін чекає Зеленського в Москві, а «СВО» зупиниться в будь-який момент
12 травня, 12:46
Переговори між Росією та Україною у Москві неможливі, заявили в Офісі президента
Зеленський їде до Москви? Офіс президента відповів Кремлю
9 травня, 19:58
Зеленський: Сотні тисяч українців та представників інших народів пройшли через радянську машину терору
Зеленський та перша леді у Биківні вшанували пам’ять жертв політичних репресій
17 травня, 14:35
Військові білоруської армії
Загроза з Білорусі залишається реальною – Держприкордонслужба
19 травня, 10:46
Останнім часом Україна почала відвойовувати території
Росія почала втрачати позиції в Україні – The Economist
17 травня, 19:52

Політика

Зеленський записав звернення на кордоні з Білоруссю
Зеленський записав звернення на кордоні з Білоруссю
Італія виділяє €10 млн для відновлення енергетики України
Італія виділяє €10 млн для відновлення енергетики України
Мерц запропонував особливий статус України в ЄС: реакція Єврокомісії
Мерц запропонував особливий статус України в ЄС: реакція Єврокомісії
Міністри розповіли зворушливі історії про свої перші вишиванки
Міністри розповіли зворушливі історії про свої перші вишиванки
Єрмак розповів, чим займався у СІЗО та як отримав окрему камеру
Єрмак розповів, чим займався у СІЗО та як отримав окрему камеру
Сирський заявив про перехід ЗСУ до асиметричної стратегії
Сирський заявив про перехід ЗСУ до асиметричної стратегії

Новини

Спецпризначенці уразили штаб ФСБ та знищили російський ракетний комплекс (відео)
Сьогодні, 14:58
Польща висунула вимогу Україні через удари вглиб Росії
Сьогодні, 13:00
Кремлівські пропагандисти визнали, що українські дрони здатні «замордувати» Росію (відео)
Сьогодні, 11:27
Рік після вбивства Андрія Портнова: що відомо про розслідування
Сьогодні, 10:18
Нацбанк випустив пам'ятну монету на честь видатного українця (фото)
Сьогодні, 08:18
Вознесіння Господнє: історія свята, молитва, заборони та привітання
Сьогодні, 07:15

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua