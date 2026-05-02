Нова загроза з Білорусі? Рада нацбезпеки оцінила дії армії Лукашенка на кордоні

Україна уважно фіксує всі дії білоруських військових поблизу північних рубежів

Україна фіксує всі дії Білорусі поблизу кордону. Наразі можливі лише дрібні провокації. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко, інформує «Главком».

За словами Коваленка, українська сторона уважно стежить за діями Білорусі в прикордонних районах.

«Щодо Білорусі – усі їхні дії в прикордонні фіксуються. Станом на зараз з того боку можливі хіба дрібні провокації, які будуть коштувати дорожче саме білоруській стороні», – зазначив Коваленко.

Він також додав: «Не більше. Тому краще їх білорусам не робити».

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона напередодні фіксувала «специфічну активність» біля кордону Білорусі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про реальну активність білоруських військових поблизу кордону. За його даними, там триває розбудова доріг та облаштування артилерійських позицій. Українська сторона вже попередила фактичне керівництво Білорусі через відповідні канали про готовність захищати свої території. Зеленський також навів паралель із нещодавніми подіями у Венесуелі, зазначивши, що їхні наслідки мають «стримувати Мінськ від фатальних помилок».

«Главком» також писав, що Олександр Лукашенко перейшов від риторики про «підготовку до війни» до конкретних мобілізаційних дій. 17 квітня самопроголошений президент Білорусі підписав указ про призов офіцерів запасу на військову службу.

Згідно з документом, мобілізації підлягають офіцери запасу, які не проходили строкову службу, але мають відповідну військову підготовку на кафедрах цивільних вишів. Такий крок спрямований на доукомплектування бойових частин досвідченими кадрами середньої ланки.

Крім того, Лукашенко пригрозив країнам НАТО та Україні застосуванням балістичної ракети середньої дальності «Орєшнік». Так Лукашенко відреагував на заяву президента України, який зазначив, що російські ракети «Орєшнік», розміщені на території Білорусі, можуть стати законними військовими цілями.