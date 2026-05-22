МЗС анонсувало візит Тихановської до України

Сибіга: Ближчим часом ми чекаємо в Україні Тихановську

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про запланований візит до України лідерки демократичних сил Білорусі Світлани Тихановської. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Європейську правду».

«Ближчим часом ми чекаємо в Україні Тихановську, тому ми маємо з ким говорити з усіх питань щодо Білорусі», – сказав міністр.

За даними видання, візит може відбутися наступного тижня.

Зауважимо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про готовність до переговорів із Зеленським і допустив можливість зустрічі в Україні. На ці заяви відреагував Офіс президента.

Нагадаємо, лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська закликала президента США Дональда Трампа продовжувати тиснути на самопроголошеного очільника Білорусі Олександра Лукашенка. Вона застерегла американського лідера від поступок Лукашенку після нещодавнього звільнення деяких політв’язнів, зокрема і її чоловіка Сергія Тихановського.

До слова, президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що представники опозиційних сил Білорусі, зокрема Світлана Тихановська, доноситимуть до міжнародної спільноти інформацію про спроби втягнути їхню країну у війну.