Головна Країна Політика
search button user button menu button

МЗС анонсувало візит Тихановської до України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
МЗС анонсувало візит Тихановської до України
Сибіга: Ближчим часом ми чекаємо в Україні Тихановську
фото: tsikhanouskaya/Telegram
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Візит може відбутися наступного тижня

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про запланований візит до України лідерки демократичних сил Білорусі Світлани Тихановської. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Європейську правду».

«Ближчим часом ми чекаємо в Україні Тихановську, тому ми маємо з ким говорити з усіх питань щодо Білорусі», – сказав міністр.

За даними видання, візит може відбутися наступного тижня.

Зауважимо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про готовність до переговорів із Зеленським і допустив можливість зустрічі в Україні. На ці заяви відреагував Офіс президента.

Нагадаємо, лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська закликала президента США Дональда Трампа продовжувати тиснути на самопроголошеного очільника Білорусі Олександра Лукашенка. Вона застерегла американського лідера від поступок Лукашенку після нещодавнього звільнення деяких політв’язнів, зокрема і її чоловіка Сергія Тихановського.

До слова, президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що представники опозиційних сил Білорусі, зокрема Світлана Тихановська, доноситимуть до міжнародної спільноти інформацію про спроби втягнути їхню країну у війну.

Читайте також:

Теги: МЗС Білорусь Світлана Тихановська

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сибіга: «Важко зрозуміти відсутність адекватної реакції Ізраїлю на законну вимогу України щодо попереднього судна»
Україна викликала посла Ізраїлю «на килим» через судно із краденим зерном
27 квiтня, 21:27
Угода про спецтрибунал буде винесена на голосування в Комітеті міністрів Ради Європи у середині травня
Чехія долучилася до створення спецтрибуналу для Росії
28 квiтня, 19:26
Лукашенко зустрівся з міністром оборони Білорусі
Готуються до війни? Лукашенко заговорив про «точкову» мобілізацію військових частин (відео)
12 травня, 19:26
Україна спільно з міжнародними партнерами активно працює над створенням спеціального трибуналу, який здійснюватиме суд над керівництвом РФ
Данія долучилася до створення спецтрибуналу для Росії
13 травня, 19:26
Міністри домовилися провести раунд угорсько-українських консультацій вже цього тижня
Україна та Угорщина домовилися провести раунд консультацій: подробиці
18 травня, 09:33
Україна продовжує укріплювати кордон із Білоруссю
Держприкордонслужба розповіла про масштабне посилення кордону з Білоруссю
20 травня, 14:09
Лукашенко заявив, що Білорусь не збирається воювати проти України
Лукашенко назвав умову вступу Білорусі у війну проти України
Вчора, 16:59
Глава українського МЗС взяв участь у неформальному засіданні Ради Україна–НАТО
Сибіга заявив про переломний момент у війні
Сьогодні, 06:57
Волейбольна збірна Білорусі
Чергова міжнародна федерація повернула Білорусь до змагань
13 травня, 14:35

Політика

Зеленський зустрівся зі студентами профколеджу у Рівному
Зеленський зустрівся зі студентами профколеджу у Рівному
Уряд запустив конкурс на будівництво понад 1,3 ГВт нових генеруючих потужностей
Уряд запустив конкурс на будівництво понад 1,3 ГВт нових генеруючих потужностей
МЗС анонсувало візит Тихановської до України
МЗС анонсувало візит Тихановської до України
Вступ України до ЄС. Сибіга заявив про усунення основної перешкоди для переговорів
Вступ України до ЄС. Сибіга заявив про усунення основної перешкоди для переговорів
Дружина Порошенка обростає фірмами з екзотичними назвами
Дружина Порошенка обростає фірмами з екзотичними назвами
«Повертаємо війну додому». Президент підтвердив удар по НПЗ у Ярославлі
«Повертаємо війну додому». Президент підтвердив удар по НПЗ у Ярославлі

Новини

Вперше за кілька років представник Трампа відвідає форум Путіна
Сьогодні, 09:25
В Україні дощі, грози: погода на 22 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Спецпризначенці уразили штаб ФСБ та знищили російський ракетний комплекс (відео)
Вчора, 14:58
Польща висунула вимогу Україні через удари вглиб Росії
Вчора, 13:00
Кремлівські пропагандисти визнали, що українські дрони здатні «замордувати» Росію (відео)
Вчора, 11:27
Рік після вбивства Андрія Портнова: що відомо про розслідування
Вчора, 10:18

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua