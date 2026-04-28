Україна прокоментувала передачу до Білорусі російського археолога Бутягіна

Офіс генерального прокурора продовжить заочно переслідувати російського археолога Олександра Бутягіна, якого Польща передала Білорусі. Він причетний до незаконних археологічних робіт та вивезення культурних цінностей з тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генпрокуратуру.

Українська сторона наполягала на екстрадиції Бутягіна для притягнення його до кримінальної відповідальності в Україні. «Офіс генерального прокурора й надалі використовуватиме всі національні та міжнародні механізми для притягнення зазначеної особи до відповідальності за вчинення злочинів проти України та її культурної спадщини. Це буде відбуватися за процедурою заочного переслідування», – йдеться в заяві.

Як зазначається, під час розгляду запиту компетентні органи Польщі надали належну оцінку матеріалам української сторони та визнали їх достатніми для вирішення питання про видачу особи Україні.

«Подальше рішення щодо Олександра Бутягіна було ухвалене в контексті міжнародних домовленостей, пов’язаних з обміном утримуваними особами», – зазначає Офіс генпрокурора.

Нагадаємо, російського археолога Олександра Бутягіна було звільнено з польської в’язниці у межах обміну ув'язненими між Польщею та Білоруссю.

Раніше Україна подала офіційний запит на екстрадицію російського археолога Олександра Бутягіна ще у грудні 2025 року. Чоловік нібито опинився у Польщі проїздом – він їхав із Нідерландів, де раніше проводив серію лекцій. В Україні його підозрюють у незаконному проведенні розкопок на об’єкті культурної спадщини у Керчі в окупованому Криму.

Як повідомлялося, Окружний суд Варшави визнав можливою екстрадицію до України російського археолога Олександра Бутягіна, якого підозрюють у незаконних роботах на території окупованого Криму.

До слова, арешт у Польщі російського археолога Олександра Бутягіна викликав різку реакцію в Росії та серед російської еміграції. В Україні йому офіційно повідомлено про підозру, а також запроваджено санкції, чинні до 2035 року. Бутягін працював у державному музеї «Ермітаж» і неодноразово відвідував тимчасово окупований Крим.