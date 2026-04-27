Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Путін може використати білоруський ресурс без відома Лукашенка». Експерт допустив неочікуваний сценарій

Єлизавета Жабська
google social img telegram social img facebook social img
Лукашенко хоче зберегти владу, не втягуючи білорусів у війну, але і Путіну він не може заперечити, вважає експерт
фото: російські ЗМІ

Павло Лакійчук: «Силові структури Білорусі просякнуті російською агентурою в рази більше, аніж українські у 2013 році»

Для перемоги над Україною російський диктатор Володимир Путін мусить шукати військовий ресурс на стороні. Один із привабливих варіантів для нього – використати білоруську армію, просякнуту російською агентурою. Однак якщо Путін це і зробить, то без відома самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Таку думку в коментарі «Главкому» висловив керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Павло Лакійчук.

«Я не поділяю думку, що саме Лукашенко хоче війни. Він сидить на штиках своїх силовиків, принаймні після 2020 року точно. Це єдиний ресурс, на який він може спиратись. А для білоруських військових і силовиків участь у війні Путіна проти України – це не найкращий варіант, ніхто не хоче вмирати, особливо за невідомі цілі. Тож Лукашенко сидить на розтяжці, бо з іншого боку на нього тисне Путін, який хотів, хоче і буде хотіти використати білоруський ресурс для війни», – пояснив Павло Лакійчук.

Експерт зазначив, що в Росії – нестача особового складу. «Російська мобілізаційна машина здатна підготувати й випустити на поле бою десь 30-35 тис. осіб на місяць. Якщо це число перевищується, машина дає збій і якість ресурсу стає значно гіршою. Зараз Сили оборони якраз ліквідують щомісяця ці 30-35 тис. Тобто росіяни можуть у кращому випадку відновити поточний комплект, але не сформувати стратегічний резерв. Їм треба десь взяти готовий ресурс на стороні», – зауважив він.

На думку експерта, в такому випадку у Путіна є два варіанти. «Перший – північнокорейський: купити в КНДР не 10 тис., а 50 тис. солдатів. Але Кім Чен Ин підвищив прайс-лист, тож поки Путін з ним домовитись не може. Другий варіант – білоруська армія, найбільш підготовлене ядро якої якраз становить 40-50 тис. осіб. Але вона потрібна і Лукашенку. Думаю, якщо Путін і буде використовувати цей ресурс, то без відома Лукашенка», – вважає Павло Лакійчук.

За словами фахівця, силові структури Білорусі просякнуті російською агентурою в рази більше, аніж українські у 2013 році. Так, білоруські курсанти навчаються в російських вишах і «мають російську ідеологічну прошивку», так само і білоруські офіцери генерального штабу навчаються в академії генштабу РФ. «Фактично це готова агентура. За необхідності може виявитись так, що Лукашенко зателефонує начальнику генштабу, а той скаже: «А ви хто такі?» – припустив експерт.

Павло Лакійчук додав, що Лукашенко хоче зберегти владу, не втягуючи білорусів у війну, але і Путіну він не може заперечити, а тому займається демонстрацією бурхливої діяльності: будує дороги й посилює армію. Утім, як стверджує експерт, навіть сама загроза нападу з білоруського напрямку вже відтягує наші сили з головних ділянок фронту.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про реальну активність білоруських військових поблизу кордону. За його даними, там триває розбудова доріг та облаштування артилерійських позицій. Українська сторона вже попередила фактичне керівництво Білорусі через відповідні канали про готовність захищати свої території. Зеленський також навів паралель із нещодавніми подіями у Венесуелі, зазначивши, що їхні наслідки мають «стримувати Мінськ від фатальних помилок».

«Главком» також писав, що Олександр Лукашенко перейшов від риторики про «підготовку до війни» до конкретних мобілізаційних дій. 17 квітня самопроголошений президент Білорусі підписав указ про призов офіцерів запасу на військову службу. 

Згідно з документом, мобілізації підлягають офіцери запасу, які не проходили строкову службу, але мають відповідну військову підготовку на кафедрах цивільних вишів. Такий крок спрямований на доукомплектування бойових частин досвідченими кадрами середньої ланки.

Крім того, Лукашенко пригрозив країнам НАТО та Україні застосуванням балістичної ракети середньої дальності «Орєшнік». Так Лукашенко відреагував на заяву президента України, який зазначив, що російські ракети «Орєшнік», розміщені на території Білорусі, можуть стати законними військовими цілями.

Читайте також:

Теги: Білорусь росія Олександр Лукашенко війна путін Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп оголосив, що США утримаються від ударів по енергетичних об'єктах Ірану ще на 10 днів
Трамп оголосив, що США утримаються від ударів по енергетичних об'єктах Ірану ще на 10 днів
26 березня, 22:46
У ніч на 26 березня підрозділи Сил оборони завдали ураження по Кірішському нафтопереробному заводу
Один із найбільших російських НПЗ зупинив роботу щонайменше на місяць – Reuters
31 березня, 21:04
У 2026 році прогнозується зникнення до 300 тисяч малих та середніх підприємств
Економіка на межі обвалу? Російська промисловість прискорила падіння, а борги б’ють рекорди
5 квiтня, 13:43
Росіянин поставив близько $3800 на перемогу «Локомотива» у матчі з махачкалінським «Динамо»
Росіянин намагався скоїти самогубство у туалеті через невдалу ставку на футбол
13 квiтня, 11:43
Міністри закордонних справ України та Південно-Африканської Республіки Андрій Сибіга і Рональд Ламола, жовтень 2024 рік
Глава МЗС України розказав про посилення стосунків з Африкою: названо нові треки
22 квiтня, 12:25
За 2023-2025 роки Юлія Свириденко заробила 7,1 млн грн у «Київській школі економіки»
Де насправді заробляє прем’єр-міністерка. Уряд розкрив секрет «підробітків» Свириденко (документ)
22 квiтня, 14:02
Українські дронарі нищать ворожу техніку
Сили безпілотних систем спалили вісім одиниць ворожої техніки на Лиманському напрямку (відео)
23 квiтня, 08:16
Наслідки прильотів у Кривому Розі
Ворог атакував безпілотниками Кривий Ріг: наслідки прильотів
23 квiтня, 10:36
Вікторія Боброва захищала Батьківщину
На війні загинула військова, продюсерка Вікторія Боброва
24 квiтня, 19:19

Політика

«Путін може використати білоруський ресурс без відома Лукашенка». Експерт допустив неочікуваний сценарій
«Путін може використати білоруський ресурс без відома Лукашенка». Експерт допустив неочікуваний сценарій
Росія вигадала новий фейк про українських капеланів ЗСУ (відео)
Росія вигадала новий фейк про українських капеланів ЗСУ (відео)
«Завадили амбіціям Заходу». Кім Чен Ин зробив гучну заяву про військову співпрацю з РФ
«Завадили амбіціям Заходу». Кім Чен Ин зробив гучну заяву про військову співпрацю з РФ
Росія і Північна Корея уклали нову оборонну угоду до 2031 року
Росія і Північна Корея уклали нову оборонну угоду до 2031 року
«Армада» дронів разом з Україною. Прем’єр Польщі оголосив про новий проєкт
«Армада» дронів разом з Україною. Прем’єр Польщі оголосив про новий проєкт
Глава МЗС Ірану прибув до РФ: мета візиту
Глава МЗС Ірану прибув до РФ: мета візиту

Новини

«Епіцентр» не втримав перемогу над «Олександрією» в Прем'єр-лізі
Сьогодні, 14:57
Історичний светр Грецкі пішов із молотка за рекордні гроші
Сьогодні, 14:25
Дворазовий володар Кубка Стенлі завершив кар'єру
Сьогодні, 13:00
Салах імовірно провів останній матч у кар'єрі за «Ліверпуль»
Сьогодні, 11:25
Генштаб розкрив деталі підготовки українських військових у Польщі
Сьогодні, 08:46
В Україні сильний вітер: погода на 27 квітня 2026
Сьогодні, 06:00

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua