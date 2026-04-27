«Путін може використати білоруський ресурс без відома Лукашенка». Експерт допустив неочікуваний сценарій

Лукашенко хоче зберегти владу, не втягуючи білорусів у війну, але і Путіну він не може заперечити, вважає експерт

Павло Лакійчук: «Силові структури Білорусі просякнуті російською агентурою в рази більше, аніж українські у 2013 році»

Для перемоги над Україною російський диктатор Володимир Путін мусить шукати військовий ресурс на стороні. Один із привабливих варіантів для нього – використати білоруську армію, просякнуту російською агентурою. Однак якщо Путін це і зробить, то без відома самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Таку думку в коментарі «Главкому» висловив керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Павло Лакійчук.

«Я не поділяю думку, що саме Лукашенко хоче війни. Він сидить на штиках своїх силовиків, принаймні після 2020 року точно. Це єдиний ресурс, на який він може спиратись. А для білоруських військових і силовиків участь у війні Путіна проти України – це не найкращий варіант, ніхто не хоче вмирати, особливо за невідомі цілі. Тож Лукашенко сидить на розтяжці, бо з іншого боку на нього тисне Путін, який хотів, хоче і буде хотіти використати білоруський ресурс для війни», – пояснив Павло Лакійчук.

Експерт зазначив, що в Росії – нестача особового складу. «Російська мобілізаційна машина здатна підготувати й випустити на поле бою десь 30-35 тис. осіб на місяць. Якщо це число перевищується, машина дає збій і якість ресурсу стає значно гіршою. Зараз Сили оборони якраз ліквідують щомісяця ці 30-35 тис. Тобто росіяни можуть у кращому випадку відновити поточний комплект, але не сформувати стратегічний резерв. Їм треба десь взяти готовий ресурс на стороні», – зауважив він.

На думку експерта, в такому випадку у Путіна є два варіанти. «Перший – північнокорейський: купити в КНДР не 10 тис., а 50 тис. солдатів. Але Кім Чен Ин підвищив прайс-лист, тож поки Путін з ним домовитись не може. Другий варіант – білоруська армія, найбільш підготовлене ядро якої якраз становить 40-50 тис. осіб. Але вона потрібна і Лукашенку. Думаю, якщо Путін і буде використовувати цей ресурс, то без відома Лукашенка», – вважає Павло Лакійчук.

За словами фахівця, силові структури Білорусі просякнуті російською агентурою в рази більше, аніж українські у 2013 році. Так, білоруські курсанти навчаються в російських вишах і «мають російську ідеологічну прошивку», так само і білоруські офіцери генерального штабу навчаються в академії генштабу РФ. «Фактично це готова агентура. За необхідності може виявитись так, що Лукашенко зателефонує начальнику генштабу, а той скаже: «А ви хто такі?» – припустив експерт.

Павло Лакійчук додав, що Лукашенко хоче зберегти владу, не втягуючи білорусів у війну, але і Путіну він не може заперечити, а тому займається демонстрацією бурхливої діяльності: будує дороги й посилює армію. Утім, як стверджує експерт, навіть сама загроза нападу з білоруського напрямку вже відтягує наші сили з головних ділянок фронту.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про реальну активність білоруських військових поблизу кордону. За його даними, там триває розбудова доріг та облаштування артилерійських позицій. Українська сторона вже попередила фактичне керівництво Білорусі через відповідні канали про готовність захищати свої території. Зеленський також навів паралель із нещодавніми подіями у Венесуелі, зазначивши, що їхні наслідки мають «стримувати Мінськ від фатальних помилок».

«Главком» також писав, що Олександр Лукашенко перейшов від риторики про «підготовку до війни» до конкретних мобілізаційних дій. 17 квітня самопроголошений президент Білорусі підписав указ про призов офіцерів запасу на військову службу.

Згідно з документом, мобілізації підлягають офіцери запасу, які не проходили строкову службу, але мають відповідну військову підготовку на кафедрах цивільних вишів. Такий крок спрямований на доукомплектування бойових частин досвідченими кадрами середньої ланки.

Крім того, Лукашенко пригрозив країнам НАТО та Україні застосуванням балістичної ракети середньої дальності «Орєшнік». Так Лукашенко відреагував на заяву президента України, який зазначив, що російські ракети «Орєшнік», розміщені на території Білорусі, можуть стати законними військовими цілями.