Тимошенко озвучила Волкеру свій план закінчення війни на Донбасі



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Зустріч лідера «Батьківщини» Юлії Тимошенко зі спеціальним представником Державного департаменту США з питань України Куртом Волкером відбулася на полях Мюнхенської конференції

Юлія Тимошенко детально поінформувала Курта Волкера про мирний план «Нова стратегія миру»

Сьогодні під заходів Мюнхенської конференції з безпеки голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко провела зустріч зі спеціальним представником Державного департаменту США з питань України Куртом Волкером.

Сторони обговорили ситуацію в Україні, зокрема військову агресію Росії на сході нашої держави, можливі шляхи закінчення війни та досягнення стійкого миру на Донбасі і питання двостороннього співробітництва між США та Україною. Про це повідомила прес-служба «Батьківщини».

Тимошенко наголосила на необхідності проведення переговорів у форматі «Будапешт плюс» з лідерами країн-підписантів Будапештського меморандуму із залученням Верховного комісара ЄС та керівництва Німеччини.

«Наша політична сила робила і робить усе можливе задля захисту національних інтересів України», – сказала вона, поінформувавши детально про мирний план «Нова стратегія миру», розроблений групою експертів за ініціативи Тимошенко.

Окрім того, Тимошенко подякувала Сполученим Штатам за допомогу нашій державі та зазначила, що потрібно активізувати зусилля демократичного світу задля якнайшвидшого вирішення воєнного конфлікту на Донбасі.

Лідер «Батьківщини» також наголосила на важливості збереження політики санкцій проти Росії до припинення війни на Донбасі та повернення Криму Україні.

Зі свого боку Курт Волкер запевнив у підтримці суверенітету та незалежності нашої держави, зауваживши, що США і надалі докладатимуть зусиль для відновлення територіальної цілісності нашої країни та встановлення миру на сході України.

Йшлося також про ситуацію з проведенням реформ в Україні, зокрема боротьбу з корупцією.

У зустрічі брав участь і заступник голови партії «Батьківщина», голова Комітету ВРУ з прав людини Григорій Немиря.

Нагадаємо, що 15-16 лютого Юлія Тимошенко та Григорій Немиря беруть участь у заходах Мюнхенської безпекової конференції.