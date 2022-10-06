Тимошенко передала «палкий привіт» соратниці Путіна, яка просить переговорів 

«Вийдуть ЗСУ на визнані світом кордони 1991 року – тоді й поговоримо»

Лідерка «Батьківщини» порадила росіянці йти відомим курсом

Лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко на своїй сторінці у Facebook відреагувала на пропозицію спікерки Ради Федерації країни-терористки Валентини Матвієнко щодо переговорів.

«Передайте їй там хтось в Індонезії точні координати російського військового корабля. От вийдуть ЗСУ на визнані світом кордони 1991 року – тоді й поговоримо. Все згадаємо, нічого не пробачимо, пред’явимо всі рахунки!», – написала Тимошенко.

Відповідь політикиня проілюструвала відомою маркою «Русскій воєнний корабль, іді ...».

Нагадаємо, сьогодні, 6 жовтня, Матвієнко приїхала на засідання восьмого саміту глав парламентів G20 в Індонезії і запропонувала переговори делегації України.

Як відомо, Матвієнко народилася в Україні, в місті Шепетівка на Хмельниччині і навчалася в Черкасах.

Парламентський саміт країн G20 проходить 6-7 жовтня в Джакарті, Республіка Індонезія.

Кілька днів тому президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 30 вересня про дії України у відповідь на спробу Росії анексувати території України, яким констатується неможливість проведення переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним.

До слова, у Кремлі заявляють, що збираються чекати або зміни позиції президента України Володимира Зеленського щодо переговорів з Росією, або зміни влади в Україні.

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що готовий вести переговори з українською стороною. Він закликав Україну припинити вогонь.