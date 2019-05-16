Тимошенко - прем'єр? Соціологи з'ясували, кого хочуть бачити на чолі уряду при новому президентові



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В першій трійці на посаду очільника уряду – конкуренти Володимира Зеленського на президентських виборах

Юлія Тимошенко і Ігор Смешко – саме ці кандидатури українці найбільше хочуть бачити на посаді прем’єр-міністра після президентських виборів. Про це свідчать результати свідчать результати спільного соцопитування центру «Соціальний моніторинг», Українського інституту соціальних досліджень ім.Яременка і групи «Рейтинг».

Респондентам задали питання: «Після президентських виборів можливим є затвердження нового прем’єр-міністра. Зараз обговорюються різні варіанти, хто може стати прем’єр-міністром. Серед діячів зі списку, кого б Ви хотіли бачити прем’єром?».

Лідера ВО «Батьківщина» Юлію Тимошенко хочуть бачити наступним прем’єром 10,2% опитаних. Екс-глава СБУ Ігоря Смешко – 10%. Юрія Бойка – 9,7%.

Хочуть, щоб Володимир Гройсман залишився на своїй посаді, 8,8% опитаних.

Ще одного кандидата в президенти Анатолія Гриценка вважають гідним очолити уряд 7,1.

Підтримка інших політиків менше 5%.

При цьому 23,3% не змогли відповісти на питання.

Опитування проводилось з 30 квітня по 10 травня в 24 областях України та Києві. Всього було опитано 3 тис. респондентів. Стандартна похибка вибірки не більше 1,83%.

Нагадаємо, на минулому тижні Ігор Смешко заявляв, що готовий працювати на певних посадах при президенті Зеленському, якщо той «потребуватиме його знань і досвіду».

А Юлія Тимошенко 14 травня закликала народних депутатів розпочати консультації щодо створення нової коаліції у Верховній Раді.