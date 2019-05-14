Тимошенко хоче створити нову коаліцію для Зеленського



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В «Батьківщині» вважають, що зараз треба або створювати нову коаліцію, або ж розпускати парламент

Юлія Тимошенко закликала розпочати консультації щодо створення нової коаліції у Верховній Раді. Про це вона заявила сьогодні під час виступу у парламенті.

Крім цього лідер «Батьківщини» пропонує створити новий уряд та новий орган - Національну комісію з розслідування корупції на найвищому рівні.

Як аргумент своєї пропозиції Тимошенко привела той факт, що «73% громадян жодного дня не хочуть більше терпіти те, що робили з країною та з людьми останні 5 років».

Також вона озвучила позицію фракції «Батьківщина» щодо дати інавгурації – чим швидше, тим краще.

«Але питання стоїть про інше: чи буде парламент гирями на тих можливих змінах, які очікують люди.., або стане поряд з президентом, якого обрали лише для того, щоб змінити уряд на базі нової коаліції і створити план змін», - заявила Тимошенко.

При цьому вона натякнула на можливий розпуск парламенту: «Якщо все залишиться по-старому, то не треба ображатись, що ті самі 73% людей хочуть дострокового розпуску парламенту. Або парламент стане частиною змін, або цей парламент немає права на життя».

Нагадаємо, у фракції «Батьківщина» 20 народних депутатів. Для створення більшості треба мінімум 226 нардепів.