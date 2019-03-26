Тимошенко та представники нацменшин підписали Хартію міжнаціональної злагоди



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Документ передбачає розробку та ухвалення Закону про національні спільноти України і утворення Ради міжнаціональної злагоди при президентові України, - Тимошенко

В Україні 130 національних спільнот, а це майже 11 млн громадян, - Тимошенко

Кандидат на посаду президента Юлія Тимошенко підписала в Ужгороді на Всеукраїнському форумі національних спільнот Хартію міжнаціональної злагоди в Україні з представниками 27 національних спільнот. Про це йдеться на партійному сайті.

Зазначається, що документ передбачає розробку та ухвалення Закону про національні спільноти України, утворення Ради міжнаціональної злагоди при президентові України. «Також йдеться про забезпечення балансу між створенням необхідних умов для успішної самореалізації громадян усіх національностей тощо», - зазначила лідер «Батьківщини».

Кандидат у президенти запевнила, що не дозволить, «щоб українські громадяни, які належать до інших національних спільнот, відчули на нашій землі хоч мінімум дискомфорту, жорстокості та образ».

Тимошенко зауважила, що в Україні 130 національних спільнот, а це майже 11 млн громадян: «Ми поєднані спільними випробуваннями і прагненням щастя. І така унікальна єдність дає нам розмаїття, силу і розуміння всього світу. Ніхто ніколи не зможе нас розділити».

Лідер «Батьківщини» нагадала, що в парламенті є комітет з прав людини та національних спільнот, який очолює заступник голови партії «Батьківщина» Григорій Немиря.

Тимошенко закликала представників національних спільнот після виборів щодня працювати разом, як одна команда.

«Я буду для вас виконавцем, а не законодавцем. Адже ви краще знаєте, як цю гармонію побудувати», – сказала вона.

Зі свого боку голова Ради Національних спільнот України Ашот Аванесян висловив підтримку Юлії Тимошенко: «Я сподіваюсь, коли Юлія Тимошенко стане нашим президентом, у нас налагодиться управління на місцях. Ми віримо в вас. Будемо підтримувати надалі і вас, і вашу програму. Перемога за нами».

Як зазначив учасник Форуму, почесний голова Ради національних товариств Миколаївської області Султан-Мурад Каймаразов, представники національних спільнот зібралися за одним столом, щоб зробити свій вибір.

«Обираючи лідера, ми маємо бачити його далекоглядність. Я бачу в Юлії Тимошенко жінку-матір. Мати насамперед відповідальна, відповідальна за свою Батьківщину. Я хочу одного: щоб ви стали президентом цієї прекрасної країни з красивим народом», – сказав він.