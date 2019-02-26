Тимошенко обіцяє і газ здешевити, і з МВФ дружити



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Тимошенко нагадала, що на Мюнхенській безпековій конференції почала розмовляти з Директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард про те, як складається фінансова ситуація в країні

Тимошенко запевнила, що після виборів ціна на газ становитиме 3,55 грн за кубометр, а не 8,55 грн

Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила, що зможе зберегти співпрацю з МВФ і знизити ціну на газ вдвічі. Про це вона сказала під час програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV, йдеться на партійному сайті.

Тимошенко нагадала, що на Мюнхенській безпековій конференції мала зустріч із Директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард.

«Ми почали розмовляти про те, як складається фінансова ситуація в країні і як з неї виходити», – зауважила кандидат у президенти.

Тимошенко переконана, що збалансувати державні фінанси можна, не підвищуючи тарифів для населення.

Голова партії «Батьківщина» нагадала, як у 2008-2009 році, коли у світі була фінансова криза, МВФ також ставив такі вимоги, де за рахунок людей мали бути збалансовані фінанси країни. Проте уряд під керівництвом Юлії Тимошенко знайшли інші фінансові компенсатори та «не зачепили жодної копійки ні тарифів на газ, ні на тепло, ні на гарячу воду».

Кандидат у президенти запевнила, що після виборів ціна на газ становитиме 3,55 грн за кубометр, а не 8,55 грн, як зараз, а газ власного виробництва буде спрямований на потреби населення і бюджетної сфери, як це було до 2014 року.

Нагадаємо, Тимошенко назвала умову зниження ціни на газ. Вона зазначила, що політична воля нового президента України – це головна передумова зниження вдвічі ціни на газ для населення.

Як повідомлялося, загальнонаціональне дослідження, проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 7 по 14 лютого в усіх регіонах України (за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей), показало, що серед кандидатів на президентську посаду лідерами є Володимир Зеленський, Петро Порошенко та Юлія Тимошенко.