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    У світі

    Трамп повідомив, коли офіційно оголосить про участь у виборах 2020 року

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    Чинний президент США Дональд Трамп - Трамп повідомив, коли офіційно оголосить про участь у виборах 2020 року
    Чинний президент США Дональд Трамп

    Президентські вибори в США відбудуться 3 листопада 2020 року

    Чинний президент США Дональд Трамп заявив, що 18 червня він офіційно оголосить про свою участь у виборах президента 2020 року.

    «Я оголошу про свою участь в боротьбі за другий президентський термін разом із першою леді Меланією, віце-президентом Майком Пенсом і другою леді Карен Пенс 18 червня в Орландо, Флорида в центрі Amway на 20 тисяч місць. Приєднуйтесь до нас на цьому історичному мітингу!», - написав Трамп у Twitter.

    Як відомо, 25 квітня колишній віце-президент США Джо Байден оголосив про намір брати участь у виборах президента Сполучених Штатів Америки в 2020 році.

    Екс-віце-президент США Джо Байден, попри свій поважний 76-річний вік та «помірну» політику, лідирує в рейтингах американських виборців, випереджаючи навіть у соцмережах, орієнтованих на молодь.

    Також Байден закликав демократів об'єднатися для перемоги над Трампом.

    Президентські вибори в США відбудуться 3 листопада 2020 року.

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