У Криму після атаки БпЛА спалахнула пожежа біля підстанції «Титан»

У тимчасово окупованому Криму після атаки дронів виникли пожежі в районі електропідстанції «Титан» в Армянську. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингову групу «Кримський вітер».

Як повідомляли місцеві, з 00.49 до 00.59 російська ППО стріляла чергами по БпЛА в районі Перекопського валу. Після цього супутники Nasa Firms зафіксували пожежі в цьому районі.

Зауважимо, електропідстанція «Титан», що розташована в Армянську, є одним із ключових енергетичних об'єктів на півночі тимчасово окупованого Криму. Вона живить електроенергією низку промислових підприємств, зокрема хімічний завод «Кримський Титан». Підстанція розміщена неподалік Перекопського валу – важливого інфраструктурного та транспортного вузла, через який проходять електролінії та логістичні маршрути.

До слова, у ніч проти 4 серпня безпілотники центру спеціальних операцій «А» СБУ атакували військовий аеродром «Саки» в тимчасово окупованому Криму. Він є ключовою авіабазою Росії для операцій в Чорному морі.

Як повідомлялося, у ніч на 2 серпня в тимчасово окупованому Криму в різних районах пролунали вибухи. Місцева окупаційна «влада» не давала офіційних коментарів, однак рух Кримським мостом було призупинено на кілька годин.