Головна Техно Телеком
search button user button menu button

У Криму окупанти почнуть вимикати мобільний інтернет на декілька днів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
У Криму окупанти почнуть вимикати мобільний інтернет на декілька днів
Мобільний інтернет буде віялово відключатись за федеральною командою
фото: depositphotos.com

За словами окупаційної влади півострова, відключення потрібні, аби «протидіяти атакам безпілотників»

У Криму запроваджено віялові відключення мобільного інтернету. За словами окупаційної влади, це потрібно, аби «протистояти атакам дронів». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на так званого радника очільника Криму Олега Крючкова.

«Мобільний інтернет буде віялово відключатись на півдні РФ та в Криму за федеральною командою, без участі місцевої влади на декілька годин, а то і днів. Це робиться для протидії атакам і виключення можливості управління та наведення дронів», – заявив він.

За словами Крючкова, мобільний зв’язок і SMS-повідомлення працюватимуть. Водночас зазначається, що при відключеннях термінали у магазинах, ресторанах та транспорті не працюватимуть.

Нагадаємо, у ніч проти 4 серпня безпілотники центру спеціальних операцій «А» СБУ атакували військовий аеродром «Саки» в тимчасово окупованому Криму. Він є ключовою авіабазою Росії для операцій в Чорному морі.

Як повідомлялося, партизанський рух «Атеш» повідомляє про різку зміну в структурі розміщення особового складу та техніки 12-го зенітно-ракетного полку російських окупантів у Севастополі. За інформацією агента «Атеш», який перебуває у складі полку, командування ухвалило рішення про розквартирування основної маси військовослужбовців за межі території частини.

До слова, у німецьких архівах виявлено документи, які свідчать, що російський диктатор Володимир Путін ще до приходу до влади мав імперські амбіції. Як повідомляє «Главком» із посиланням на Spiegel, архіви Міністерства закордонних справ Німеччини містять згадки про територіальні претензії Путіна на Крим, східну частину України та північ Казахстану.

Читайте також:

Теги: мобільний зв’язок інтернет Крим

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Внаслідок атаки знищено літак Су-30СМ
СБУ вразила ключову авіабазу РФ для операцій в Чорному морі
Вчора, 13:32
Окупований Крим атакували БпЛА
В окупованому Криму лунали вибухи: росіяни заявили про атаку дронів
Вчора, 03:21
Тепер студенти, викладачі та гості Київського ВНЗ можуть особисто випробувати переваги мережі п'ятого покоління
Україна розширює тестування 5G
31 липня, 20:49
Цзю (у нижньому правому куті) за свою кар'єру переміг 14 бійців у поєдинках за титул чемпіона світу
Легендарний боксер взяв участь у пропагандистському турнірі в анексованому Криму
30 липня, 10:38
У липні минулого року Двалі втратив око під час вуличної бійки в анексованому Криму
Російський боксер, який в Криму втратив око, сподівається продовжити кар'єру
24 липня, 16:59
Жертвами шахраїв, відгукнувшись на рекламні оголошення, стали четверо киян віком від 67 до 83 років
Аферисти ошукали пенсіонерів на майже 1 млн грн, «ремонтуючи»  комп'ютери: як працювала схема
24 липня, 14:59
Атеш: на території частини залишилися лише ті військовослужбовці, які несуть бойове чергування
Окупанти в Криму ховають техніку від ударів Сил оборони – партизани
22 липня, 13:14
Російські силовики можуть використовувати історію пошуку в акаунтах Google або в історії браузера
Диджитал-диктатура: РФ штрафуватиме громадян за доступ до «екстремістських» матеріалів
17 липня, 15:48
Лучкіна є кандидаткою у майстри спорту Росії з боксу, багаторазовою переможницею та призеркою різних змагань
Федерація боксу Росії символічно покарала спортсменку, яка накурила мавпу вейпом
7 липня, 12:52

Телеком

У «Резерв+» зʼявилася нова відстрочка
У «Резерв+» зʼявилася нова відстрочка
У Криму окупанти почнуть вимикати мобільний інтернет на декілька днів
У Криму окупанти почнуть вимикати мобільний інтернет на декілька днів
YouTube тестує нові функції для кращого просування каналів
YouTube тестує нові функції для кращого просування каналів
Франція поскаржилася на TikTok через небезпечний тренд
Франція поскаржилася на TikTok через небезпечний тренд
The Times: Україна могла отримати дані про вразливості російського підводного флоту
The Times: Україна могла отримати дані про вразливості російського підводного флоту
Apple створює власний ChatGPT: як він працюватиме
Apple створює власний ChatGPT: як він працюватиме

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
272K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 серпня 2025
3271
Пішов з життя чемпіон світу з футболу
2960
Втрати ворога станом на 5 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
2818
Острів скарбів Яна Табачника. Хто успадкував майно народного артиста: ексклюзив «Главкома»
2225
Чи можлива нічия у війні з РФ та що можна буде вважати перемогою України?

Новини

Очільника Енергомитниці відсторонено через журналістське розслідування
Вчора, 16:42
Росіяни штурмували КПП «Гоптівка» на Харківщині: реакція військової адміністрації
Вчора, 12:34
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
2 серпня, 14:12
2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
2 серпня, 00:01
Українці старше 65 років отримуватимуть більше: хто зможе отримати соцдопомогу у 2025 році
1 серпня, 08:34
Успінський піст: дата початку і завершення, що можна їсти і що заборонено робити
1 серпня, 07:00

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua