У Криму окупанти почнуть вимикати мобільний інтернет на декілька днів

За словами окупаційної влади півострова, відключення потрібні, аби «протидіяти атакам безпілотників»

У Криму запроваджено віялові відключення мобільного інтернету. За словами окупаційної влади, це потрібно, аби «протистояти атакам дронів». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на так званого радника очільника Криму Олега Крючкова.

«Мобільний інтернет буде віялово відключатись на півдні РФ та в Криму за федеральною командою, без участі місцевої влади на декілька годин, а то і днів. Це робиться для протидії атакам і виключення можливості управління та наведення дронів», – заявив він.

За словами Крючкова, мобільний зв’язок і SMS-повідомлення працюватимуть. Водночас зазначається, що при відключеннях термінали у магазинах, ресторанах та транспорті не працюватимуть.

Нагадаємо, у ніч проти 4 серпня безпілотники центру спеціальних операцій «А» СБУ атакували військовий аеродром «Саки» в тимчасово окупованому Криму. Він є ключовою авіабазою Росії для операцій в Чорному морі.

Як повідомлялося, партизанський рух «Атеш» повідомляє про різку зміну в структурі розміщення особового складу та техніки 12-го зенітно-ракетного полку російських окупантів у Севастополі. За інформацією агента «Атеш», який перебуває у складі полку, командування ухвалило рішення про розквартирування основної маси військовослужбовців за межі території частини.

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