Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін ще в 1990-х мріяв захопити Крим та схід України – Spiegel

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Путін ще в 1990-х мріяв захопити Крим та схід України – Spiegel
Архіви Міністерства закордонних справ Німеччини містять згадки про територіальні претензії Путіна на Крим
фото з відкритих джерел

Диктатор Володимир Путін рішуче наголошував: Крим, східна Україна та північний Казахстан ніколи не були чужими для Росії, а завжди нібито залишались частиною її території 

У німецьких архівах виявлено документи, які свідчать, що російський диктатор Володимир Путін ще до приходу до влади мав імперські амбіції. Як повідомляє «Главком» із посиланням на Spiegel, архіви Міністерства закордонних справ Німеччини містять згадки про територіальні претензії Путіна на Крим, східну частину України та північ Казахстану.

Зокрема, зазначається, що 14 січня 1994 року тодішній генеральний консул Німеччини в Санкт-Петербурзі задокументував заяви Путіна, який на той час обіймав посаду першого заступника голови уряду Санкт-Петербурга.

У дипломатичному звіті йдеться, що Путін рішуче наголошував: Крим, східна Україна та північний Казахстан ніколи не були чужими для Росії, а завжди нібито залишались частиною її території. Він також апелював до «національного почуття» росіян, яке, за його словами, німцям «мабуть, важко зрозуміти».

Ці свідчення підтверджують, що експансіоністські ідеї Путіна сформувалися задовго до анексії Криму, розв’язання війни на Донбасі та повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Раніше ми писали, що російську еліту шокувала низка арештів і смертей, як колишніх так і чинних урядовців. Люди, яких колись вважали недоторканними, опинилися в немилості, позбулися посад і навіть почали загадковим чином випадати з вікон. Про це, як повідомляє «Главком», пише видання The Telegraph.

Колишній співробітник адміністрації президента Росії зазначив, все це «має жахливий вигляд». Видання нагадує, що тільки в липні віцепрезидент державної трубопровідної компанії «Транснефть» Андрій Бадалов випав з балкона свого будинку і розбився на смерть, колишнього заступника міністра оборони засудили до 13 років позбавлення волі за звинуваченням у корупції, а його колега-військовий дістав 17 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 7 липня ексміністр транспорту Росії Роман Старовойт наклав на себе руки. Це сталося після того, як кремлівський диктатор Володимир Путін підписав указ про його відставку.

Пізніше прессекретар Путіна Дмитро Пєсков прокоментував смерть посадовця, зазначивши, що це «трагічна та сумна новина».

Теги: Крим путін Казахстан Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чи змінив Дональд Трамп своє ставлення до Росії та її президента Путіна?
Чи змінив Дональд Трамп своє ставлення до Росії та її президента Путіна?
16 липня, 10:21
Чому не можна руйнувати єдність України
Головна загроза України – Росія: чому не можна порушувати цей консенсус
27 липня, 16:26
Окупант перед обміном розповів, як потрапив на війну
Полонений окупант потрапив на війну, бо хотів одружитися
5 липня, 17:13
Лідер більшості в Сенаті США Джон Тьюн заявив, що очікує незабаром оголосити про долю давно заблокованого законопроекту
Сенат США «чекає команди» Трампа для посилення тиску на Путіна
9 липня, 09:38
Марта Кос зробила заяву про вступ України до ЄС
Чи має Україна шанс вступити в ЄС до 2030 року? Відповідь Єврокомісії
9 липня, 11:41
БпЛА летів на висоті 100 м зі швидкістю 50-60 км/год
Російська «Гербера» під час атаки на Україну впала у Литві
10 липня, 21:45
Простіше кажучи, Україну протягом останніх трьох років підводили її союзники – і дуже сильно
Україні доведеться віддати частину територій: тривожний сценарій від The Telegraph
12 липня, 16:47
У Києві 27 липня опадів не очікується
Україну накриває хвиля спеки: на півдні очікується до +40°C
26 липня, 17:22
Якість солі має ключове значення для збереження хрумкості огірків під час консервації
Консервація огірків у розпалі. В Україні дефіцит солі, де купити
24 липня, 11:38

Політика

Путін ще в 1990-х мріяв захопити Крим та схід України – Spiegel
Путін ще в 1990-х мріяв захопити Крим та схід України – Spiegel
Комітет Сенату США схвалив $1 млрд допомоги Україні
Комітет Сенату США схвалив $1 млрд допомоги Україні
Трамп анонсував візит свого спецпредставника Віткоффа до Росії
Трамп анонсував візит свого спецпредставника Віткоффа до Росії
«Мене обурює те, що робить Росія»: Трамп збирається запровадити санкції проти Росії
«Мене обурює те, що робить Росія»: Трамп збирається запровадити санкції проти Росії
США нещодавно контактували з оточенням Путіна щодо припинення війни в Україні – Рубіо
США нещодавно контактували з оточенням Путіна щодо припинення війни в Україні – Рубіо
Путін не виступатиме сьогодні з «важливою» заявою
Путін не виступатиме сьогодні з «важливою» заявою

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
270K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 липня: ситуація на фронті
107K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 липня 2025
42K
Росія готова продовжити переговори з Україною – заява МЗС
38K
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18K
Медовий спас 2025: коли святкуємо Маковія, традиції, прикмети та заборони
6659
Індійські нафтопереробні заводи припиняють закупівлю російської нафти – Reuters

Новини

1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Медовий спас 2025: коли святкуємо Маковія, традиції, прикмети та заборони
Вчора, 22:00
31 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
30 липня, 00:01
Охорона почала використовувати нове обладнання для захисту Путіна (фото, відео)
29 липня, 07:26
29 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 липня, 00:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua