Диктатор Володимир Путін рішуче наголошував: Крим, східна Україна та північний Казахстан ніколи не були чужими для Росії, а завжди нібито залишались частиною її території

У німецьких архівах виявлено документи, які свідчать, що російський диктатор Володимир Путін ще до приходу до влади мав імперські амбіції. Як повідомляє «Главком» із посиланням на Spiegel, архіви Міністерства закордонних справ Німеччини містять згадки про територіальні претензії Путіна на Крим, східну частину України та північ Казахстану.

Зокрема, зазначається, що 14 січня 1994 року тодішній генеральний консул Німеччини в Санкт-Петербурзі задокументував заяви Путіна, який на той час обіймав посаду першого заступника голови уряду Санкт-Петербурга.

У дипломатичному звіті йдеться, що Путін рішуче наголошував: Крим, східна Україна та північний Казахстан ніколи не були чужими для Росії, а завжди нібито залишались частиною її території. Він також апелював до «національного почуття» росіян, яке, за його словами, німцям «мабуть, важко зрозуміти».

Ці свідчення підтверджують, що експансіоністські ідеї Путіна сформувалися задовго до анексії Криму, розв’язання війни на Донбасі та повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Раніше ми писали, що російську еліту шокувала низка арештів і смертей, як колишніх так і чинних урядовців. Люди, яких колись вважали недоторканними, опинилися в немилості, позбулися посад і навіть почали загадковим чином випадати з вікон. Про це, як повідомляє «Главком», пише видання The Telegraph.

Колишній співробітник адміністрації президента Росії зазначив, все це «має жахливий вигляд». Видання нагадує, що тільки в липні віцепрезидент державної трубопровідної компанії «Транснефть» Андрій Бадалов випав з балкона свого будинку і розбився на смерть, колишнього заступника міністра оборони засудили до 13 років позбавлення волі за звинуваченням у корупції, а його колега-військовий дістав 17 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 7 липня ексміністр транспорту Росії Роман Старовойт наклав на себе руки. Це сталося після того, як кремлівський диктатор Володимир Путін підписав указ про його відставку.

Пізніше прессекретар Путіна Дмитро Пєсков прокоментував смерть посадовця, зазначивши, що це «трагічна та сумна новина».