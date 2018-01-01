У Грузії на Саакашвілі чекає в'язниця, де він мучив людей і де ґвалтували ув'язнених чоловіків, - грузинський політик
- Сьогодні, 16:21
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Екс-міністр Грузії привітав Україну з тим, що вона «позбулася» Саакашвілі
У Грузії, як і раніше, розраховують на екстрадицію Михайла Саакашвілі, незважаючи на те, що він був висланий до Польщі за процедурою реадмісії. Про це в ефірі телеканалу «Прямий» заявив колишній міністр Грузії з врегулювання конфліктів під час першого президентського терміну Саакашвілі Георгій Хаїндрава.
«Це звичайний злочинець, політичний злочинець, і тут кілька процесів триває. Значить, хтось може в ілюзії жити. Заради Бога! Це справа особиста», - сказав грузинський політик.
Хаїндрава заперечив думку, що в Грузії вже не сподіваються на екстрадицію третього президента країни.
«У Грузії на нього чекає в'язниця, в якій він мучив людей. В якій гвалтували ув'язнених чоловіків. Ласкаво просимо», - сказав він.
У той же час він сумнівається, що Польща здійснить екстрадицію Саакашвілі.
«У нього там друзі в Польщі, Саріуш-Вольський і його партія. Тому за ним доглянуть там. Його знають в Голландії. Проблем у нього не буде. Я хочу привітати Україну, що вона позбулася цього нариву», - заявив Хаїндрава.
Раніше повідомлялося: колишній губернатор Одеської області Саакашвілі заявив, що має намір найближчим часом повернутися в Україну.