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    У Грузії на Саакашвілі чекає в'язниця, де він мучив людей і де ґвалтували ув'язнених чоловіків, - грузинський політик

    Екс-міністр Грузії привітав Україну з тим, що вона «позбулася» Саакашвілі
    У Грузії, як і раніше, розраховують на екстрадицію Михайла Саакашвілі, незважаючи на те, що він був висланий до Польщі за процедурою реадмісії. Про це в ефірі телеканалу «Прямий» заявив колишній міністр Грузії з врегулювання конфліктів під час першого президентського терміну Саакашвілі Георгій Хаїндрава. «Це звичайний злочинець,
    • Сьогодні, 16:21
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    Міхеіл Саакашвілі
    Міхеіл Саакашвілі

    Екс-міністр Грузії привітав Україну з тим, що вона «позбулася» Саакашвілі

    У Грузії, як і раніше, розраховують на екстрадицію Михайла Саакашвілі, незважаючи на те, що він був висланий до Польщі за процедурою реадмісії. Про це в ефірі телеканалу «Прямий» заявив колишній міністр Грузії з врегулювання конфліктів під час першого президентського терміну Саакашвілі Георгій Хаїндрава.

    «Це звичайний злочинець, політичний злочинець, і тут кілька процесів триває. Значить, хтось може в ілюзії жити. Заради Бога! Це справа особиста», - сказав грузинський політик.

    Хаїндрава заперечив думку, що в Грузії вже не сподіваються на екстрадицію третього президента країни.

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    «У Грузії на нього чекає в'язниця, в якій він мучив людей. В якій гвалтували ув'язнених чоловіків. Ласкаво просимо», - сказав він.

    У той же час він сумнівається, що Польща здійснить екстрадицію Саакашвілі.

    «У нього там друзі в Польщі, Саріуш-Вольський і його партія. Тому за ним доглянуть там. Його знають в Голландії. Проблем у нього не буде. Я хочу привітати Україну, що вона позбулася цього нариву», - заявив Хаїндрава.

    Раніше повідомлялося: колишній губернатор Одеської області Саакашвілі заявив, що має намір найближчим часом повернутися в Україну.

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