Саакашвілі почне своє турне Європою з Нідерландів

Політик збирається «боротись проти корупції» в Україні у Європі

Колишній президент Грузії та екс-очільник Одеської області Міхеіл Саакашвілі, депортований 12 лютого з України до Польщі, заявив, що найближчими днями планує відвідати Нідерланди. Про це він сказав на прес-конференції 13 лютого. У Нідерландах Саакашвілі планує зустрітися з родиною, потім — продовжити свою подорож Європою з метою провадити



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Міхеіл Саакашвілі

Політик збирається «боротись проти корупції» в Україні у Європі

Колишній президент Грузії та екс-очільник Одеської області Міхеіл Саакашвілі, депортований 12 лютого з України до Польщі, заявив, що найближчими днями планує відвідати Нідерланди. Про це він сказав на прес-конференції 13 лютого.

У Нідерландах Саакашвілі планує зустрітися з родиною, потім — продовжити свою подорож Європою з метою провадити діяльність щодо боротьби з корупцією в Україні.

«Я буду практично так само ефективний в Європі, як був би в Україні. В Україні, навпаки, мене кожен день переслідували, за мною стежили, постійно влаштовували провокації, постійно застосовували фізичну силу, затримували, а тут я на волі», — сказав Саакашвілі.

Він також зазначив, що планує повернутися до України найближчим часом, щоб потрапити на «великий марш» 18 лютого.

Нагадаємо, 12 лютого, близько 15:00, у київському ресторані «Сулугуні» був затриманий Михайло Саакашвілі.

Згодом стало відомо, що Саакашвілі депортували з України в Польщу.