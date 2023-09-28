Головна Країна Політика
search button user button menu button

Дружина потягнула «слугу» Вірастюка до суду, бо той ховає гроші від дітей

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Дружина потягнула «слугу» Вірастюка до суду, бо той ховає гроші від дітей
Василь Вірастюк разом з дружиною Інною
фото з відкритих джерел

Інна Вірастюк показала суду копію декларації політика, аби довести, що він мусить утримувати синів

Народний депутат від «Слуги народу» Василь Вірастюк розлучається з другою дружиною Інною, з якою у них народилося двоє синів. Поки Печерський райсуд дав подружжю два місяці на примирення, дружина Вірастюка вже стягує з обранця аліменти. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Розлучення по-депутатськи. Як політики під час війни ділять дітей та майно».

Зокрема, Інна Вірастюк зобов'язала нардепа щомісячно сплачувати по 40 тис. грн аліментів на кожного з синів. Жінка аргументувала це тим, що з початком війни вимушено покинула Україну і кілька місяців прожила за кордоном. Внаслідок цього дружина Вірастюка стверджує, що у неї з чоловіком припинилися шлюбні стосунки, а сам Василь жодним чином не надавав підтримки неповнолітнім дітям.

Потреби у коштах синів Вірастюка, за оцінкою дружини, такі:

  • гуртки англійської мови, математики, лего-конструктор, танці – близько 10-15 тис. грн на місяць:
  • харчування – близько 20 тис. грн на місяць;
  • одяг і взуття  – близько 10 тис. грн на місяць, «хлопці антропометрично вдалися в батька і швидко зростають», пояснила Інна Вірастюк.

Сюди ж позивачка також додала кишенькові витрати синів, у тому числі на походи до кінотеатру.

За підрахунками дружини Вірастюка, на щомісячне утримання двох їхніх синів потрібно близько 80 тис. грн
За підрахунками дружини Вірастюка, на щомісячне утримання двох їхніх синів потрібно близько 80 тис. грн
фото: скріншот із судового реєстру

Дружина Вірастюка надала копію суду електронної декларації за 2020 рік чоловіка-нардепа. Зокрема, там фігурувала цифра $300 тис. – це були гроші Василя Вірастюка.

Однак у суді нардеп заперечив, мовляв, ці гроші давно закінчилися, їх витрачено на потреби сім’ї та на волонтерство.

У вигляді контраргументу народний депутат приніс до суду довідку про зарплату народного депутата. Згідно з нею, у січні-квітні 2023 року він одержав 243,2 тис. грн, з яких сплачено 43,7 тис. грн податку і 3,6 тис. грн військового збору. Таким чином, «чиста» зарплата обранця становить понад 33 тис. грн на місяць.

Вірастюк назвав заявлені дружиною 40 тис. грн аліментів на одну дитину «завищено необґрунтованими». У підсумку суд присудив Вірастюку виплачувати щомісячно третину своїх доходів на утримання двох синів до досягнення ними повноліття.

Крім того, Інна Вірастюк через суд ділить сімейне майно. Зокрема, це дві квартири і чотири земельні ділянки загальною площею 0,44 га на Прикарпатті. Справа на початковому етапі розгляду.

Читайте також: Розлучення по-депутатськи. Як політики під час війни ділять дітей та майно
Теги: депутат аліменти дружина Василь Вірастюк розлучення

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вибухи у Пскові, Світоліна перемогла росіянку на US Open: головне за ніч
Вибухи у Пскові, Світоліна перемогла росіянку на US Open: головне за ніч
1 вересня, 07:03
Вірус розлучень і далі розповсюджується Верховною Радою
Розлучення по-депутатськи. Як політики під час війни ділять дітей та майно Світська хроніка
Сьогодні, 11:11
Ситуація на кордоні Фінляндії стає загрозливою
Точка кипіння. Фінський парламентар закликав зачинити на замок кордон із Росією
30 серпня, 08:40
Депутати Бундестагу написали листа до канцлера Олафа Шольц із закликом передати Україні ракети Taurus
Німецькі депутати написали листа Шольцу з вимогою передати Україні ракети Taurus
14 вересня, 14:45
РФ «воюватиме» з усіма пострадянськими країнами. Депутат Держдуми зробив цинічну заяву
РФ «воюватиме» з усіма пострадянськими країнами. Депутат Держдуми зробив цинічну заяву
16 вересня, 04:54
Андрій Іванчук у 2019 році був обраний до Верховної Ради як безпартійний
Помер нардеп Андрій Іванчук
25 вересня, 09:08
Виконав складне завдання Василь Дудинець
Український воїн повів на окупантів танк-камікадзе
10 вересня, 18:46
Міністри оборони Франції Себастьян Лекорню та Німеччини Борис Пісторіус домовились про спільний проект
«Танковий прорив»: що задумали Німеччина та Франція
21 вересня, 15:02
Джейкоб Ріс-Могг: «З огляду на те, що Україні потрібні гроші зараз, це дуже повільно, а тому тим часом Захід має надати Україні необхідні гроші»
Британський депутат закликав розробити правовий механізм для використання заморожених активів РФ
Сьогодні, 09:15

Політика

На порядку денному – посилення ППО: Залужний зустрівся з начальником Штабу оборони Британії
На порядку денному – посилення ППО: Залужний зустрівся з начальником Штабу оборони Британії
Вступ України в НАТО: Столтенберг зробив заяву
Вступ України в НАТО: Столтенберг зробив заяву
Дружина потягнула «слугу» Вірастюка до суду, бо той ховає гроші від дітей
Дружина потягнула «слугу» Вірастюка до суду, бо той ховає гроші від дітей
НАТО уклало контрактів на 2,4 млрд євро для закупівлі боєприпасів для ЗСУ – Столтенберг
НАТО уклало контрактів на 2,4 млрд євро для закупівлі боєприпасів для ЗСУ – Столтенберг
Генерал, якого призначив Порошенко на високу посаду, програв суд Зеленському
Генерал, якого призначив Порошенко на високу посаду, програв суд Зеленському
Україна стане президентською республікою? Нардеп анонсував зміни
Україна стане президентською республікою? Нардеп анонсував зміни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
Військовий психолог Андрій Козінчук: Треба рятувати не шлюб, треба рятувати себе
30K
Воїни «Азов» під час штурму позицій взяли у полон окупантів, серед них командир
26K
Покровська батьківська субота 2023: нова дата, традиції та заборони
14K
Мільйон доларів у сейфі – не хабар. У справі Князєва новий поворот
14K
Кадиров ледь говорить: як Кремль намагається приховати стан глави Чечні (відео)
13K
Що чекатиме українців у Німеччині з 1 жовтня: перелік змін

Новини

На півдні ЗСУ виснажують ворога і б’ють по його тилах – Генштаб
Сьогодні, 07:59
Тепло і без опадів: прогноз погоди на 28 вересня
Сьогодні, 05:00
28 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:17
Офіс президента готує законодавчі зміни, аби розблокувати роботу видобувних підприємств
Вчора, 14:46
Окупанти припинили атаки на трьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:09
Тепло і без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
Вчора, 04:37

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту