Дружина потягнула «слугу» Вірастюка до суду, бо той ховає гроші від дітей

Інна Вірастюк показала суду копію декларації політика, аби довести, що він мусить утримувати синів

Народний депутат від «Слуги народу» Василь Вірастюк розлучається з другою дружиною Інною, з якою у них народилося двоє синів. Поки Печерський райсуд дав подружжю два місяці на примирення, дружина Вірастюка вже стягує з обранця аліменти. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Розлучення по-депутатськи. Як політики під час війни ділять дітей та майно».

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Зокрема, Інна Вірастюк зобов'язала нардепа щомісячно сплачувати по 40 тис. грн аліментів на кожного з синів. Жінка аргументувала це тим, що з початком війни вимушено покинула Україну і кілька місяців прожила за кордоном. Внаслідок цього дружина Вірастюка стверджує, що у неї з чоловіком припинилися шлюбні стосунки, а сам Василь жодним чином не надавав підтримки неповнолітнім дітям.

Потреби у коштах синів Вірастюка, за оцінкою дружини, такі:

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гуртки англійської мови, математики, лего-конструктор, танці – близько 10-15 тис. грн на місяць:

харчування – близько 20 тис. грн на місяць;

одяг і взуття – близько 10 тис. грн на місяць, «хлопці антропометрично вдалися в батька і швидко зростають», пояснила Інна Вірастюк.

Сюди ж позивачка також додала кишенькові витрати синів, у тому числі на походи до кінотеатру.

За підрахунками дружини Вірастюка, на щомісячне утримання двох їхніх синів потрібно близько 80 тис. грн фото: скріншот із судового реєстру

Дружина Вірастюка надала копію суду електронної декларації за 2020 рік чоловіка-нардепа. Зокрема, там фігурувала цифра $300 тис. – це були гроші Василя Вірастюка.

Однак у суді нардеп заперечив, мовляв, ці гроші давно закінчилися, їх витрачено на потреби сім’ї та на волонтерство.

У вигляді контраргументу народний депутат приніс до суду довідку про зарплату народного депутата. Згідно з нею, у січні-квітні 2023 року він одержав 243,2 тис. грн, з яких сплачено 43,7 тис. грн податку і 3,6 тис. грн військового збору. Таким чином, «чиста» зарплата обранця становить понад 33 тис. грн на місяць.

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Вірастюк назвав заявлені дружиною 40 тис. грн аліментів на одну дитину «завищено необґрунтованими». У підсумку суд присудив Вірастюку виплачувати щомісячно третину своїх доходів на утримання двох синів до досягнення ними повноліття.

Крім того, Інна Вірастюк через суд ділить сімейне майно. Зокрема, це дві квартири і чотири земельні ділянки загальною площею 0,44 га на Прикарпатті. Справа на початковому етапі розгляду.