На Київщині з’явилося укриття у вигляді будиночка гобітів

Бомбосховище Hobbit house розраховане на 55 осіб

У Гостомелі, на території єдиної початкової школи, збудували унікальне бомбосховище Hobbit house. Воно має вигляд справжнього казкового будиночка гобітів. Про це повідомляє «ТиКиїв».

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Казкове бомбосховище для школярів збудувала благодійна організація Gurtum Charity Foundation. Роботи з його будівництва йшли з нуля. Також за сприяння фонду була відбудована вся школа.

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Бомбосховище Hobbit house розраховане на 55 осіб. Воно має два входи, приміщення для навчання і санвузол.

Головним завданням для благодійників при побудові укриття було створення казкової атмосфери для дітей, щоб мінімізувати їхній стрес та асоціації з небезпекою.

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Єдиним нюансом, який не вдалося втілити, стали норми, згідно з якими в укриттях заборонені будь-які оздоблення, шпаклювання і декоративні конструкції. Хоча будівельники хотіли облаштувати всередині інсталяцію казкового каміна та встановити балки на стелю.

Але дизайнери знайшли вихід. Вони розмалювали стіни укриття тематичними малюнками. На них зображені книги, камін, капелюх Гобіта і багато котиків.

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