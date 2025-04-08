Конгресвумен США українського походження заявила, що українці повинні забути про окуповані землі

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий відреагував на інтерв'ю американської конгресменки українського походження Вікторії Спартц. У ньому вона, зокрема, пропонувала українцям «змиритися з втратою» територій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву речника в соцмережах.

В інтерв'ю британській газеті The Telegraph Спартц заявила, що «не розуміє», як українці «можуть вимагати збереження усіх територій».

«Якби вони вигравали війну, то це була б зовсім інша ситуація», – стверджувала вона.

У відповідь на її заяву Тихий сказав, що «на відміну від Вікторії, всі наші землі завжди були й залишаться українськими».

Нагадаємо, конгресвумен США українського походження Вікторія Спартц заявила, що українці мають «змиритися з втратою земель» та «вимагати відставки воєнного лідера Володимира Зеленського».

Коментуючи сварку між Трампом і Зеленським у Білому домі, конгресвумен заявила, що український президент «зробив ведмежу послугу українському народу» і «образив американського президента». Вона закликала український народ обрати нового лідера в прагненні до міцного миру.

До слова, речник Кремля пояснив, за яких умов Путін підтримає припинення вогню. За словами Пєскова, для перемирʼя треба «розв’язати низку питань», але поки що вони «висять у повітрі». При цьому Пєсков зазначив, що конкретні дати наступних контактів РФ і США ще не визначено.