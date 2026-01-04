Головна Країна Події в Україні
У Львові молодик прикрасив машину гірляндою та дрифтував біля головної ялинки

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
У Львові молодик прикрасив машину гірляндою та дрифтував біля головної ялинки
22-річного водія притягнуть до відповідальності за адміністративним кодексом
фото: скріншот із відео

22-річний львівʼянин приїхав до ялинки записати відео, яке він потім оприлюднив у соцмережах

Патрульна поліція Львівської області встановила водія ВАЗ-21013, який заїхав у пішохідну зону біля головної ялинки міста на проспекті Свободи. Хлопець хотів записати відео для соцмереж, прикрасивши машину святковою ілюмінацією. Його дрифт записали камери спостереження, поліцейські швидко його знайшли. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Патрульну поліцію Львівської області.

«Ще один водій вирішив випробувати долю і подрифтувати під новорічною ялинкою на площі перед Оперним театром. Та він не розрахував, що за вулицями Львова пильно стежать не лише патрульні, а й камери Центру безпеки міста», – розповіли на сторінці патрульної поліції 4 січня.

Як уточнили Zaxid.net у пресслужбі патрульної поліції, 22-річний львівʼянин приїхав до ялинки записати відео, яке він потім оприлюднив у соцмережах. Це було близько шостої ранку, тому пішоходів неподалік не було.

Поліцейські встановили дані і знайшли порушника. 22-річного водія притягнуть до відповідальності за адміністративним кодексом. За таке порушення передбачений штраф.

До слова, аналогічний випадок трапився напередодні із 21-річним водієм BMW 730i. Він теж знімав відеоконтент, але патрульні дуже швидко його знайшли і склали адмінпротокол.

Раніше 24-річного «любителя дрифту», відео з яким ширилося соцмережами, притягнуто до відповідальності

Нагадаємо, голова Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко висловив глибоке обурення поведінкою деяких водіїв, які влаштували дрифт у центрі Києва, коли місто оговтувалося від чергового російського обстрілу 17 червня. Ткаченко заявив, що подібній поведінці «не повинно бути місця в столиці та по всій країні, яка щоденно виборює право на виживання». За його словами, у відповідь на численні скарги, влада вже почала розробляти механізми боротьби з такими порушеннями.

Теги: штраф водій поліція чоловік відео Львів

