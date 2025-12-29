Головна Країна Кримінал
Правоохоронці викрили схему розкрадання коштів «Укренерго» на понад 160 тис. грн

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Трьом особам оголосили підозру
Трьом особам оголосили підозру
фото: Офіс генпрокурора

Посадовець «Укренерго» фігурує у схемі розкрадання

Правоохоронці оголосили підозру трьом учасникам схеми незаконного заволодіння електроенергією, внаслідок якої ПрАТ «НЕК «Укренерго» завдано понад 168 млн грн збитків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

«За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру трьом учасникам схеми заволодіння електричною енергією без її фактичної оплати», – зазначили у повідомленні. 

Директору комерційного підприємства та колишньому директору електропостачальника інкриміновано привласнення коштів Укренерго за ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідальній посадовій особі Укренерго інкримінували зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи за ч. 2 ст. 364 КК України.

фото: Офіс генпрокурора

За даними слідства, посадовець умисно не застосував передбачені законодавством заходи реагування до електропостачальника.

Слідством встановлено, що посадові особи промислового підприємства ініціювали укладення договору постачання електричної енергії з підконтрольним постачальником, водночас фактично не маючи наміру оплачувати спожиті обсяги.

Водночас електропостачальник не закуповував електричну енергію у встановленому порядку, а отримував її шляхом небалансів, сформованих оператором системи передачі. Обов’язкові платежі за небаланси не здійснювалися.

Посадовець Укренерго, обіймаючи керівну посаду та маючи повноваження щодо адміністрування розрахунків на ринку електричної енергії, умисно не вжив передбачених законодавством заходів реагування.

У результаті, безпідставно відпущено понад 82 тис. МВт·год електричної енергії, загальна вартість якої становить понад 168 млн грн.

До слова, за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру семи особам, які, за даними слідства, організували схему привласнення бюджетних коштів, виділених на утеплення шкільних будівель у місті Дніпро.

Серед підозрюваних – директор комунального підприємства Дніпровської міської ради, двоє його заступників, директор підрядної компанії, субпідрядники та інженер з технічного нагляду.

