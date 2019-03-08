«У МВС немає екстрасенсів»: в Авакова відповіли на звинувачення СБУ у зриві операції



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За твердженнями МВС, міністерство і Нацполіція «жодним чином не втручається в роботу дружнього правоохоронного органу спеціального призначення»

У Міністерстві внутрішніх справ заперечили заяву Служби безпеки про те, що у МВС заздалегідь знали про здійснення таємної спецоперації СБУ.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

«На жаль, у МВС немає штатних посад чаклунів, мольфарів та екстрасенсів, які б завчасно повідомляли співробітників поліції про те, що у будинку за адресою: вул. Білоруська, 26, 4-го березня СБУ проводить за ухвалою суду таємні негласні слідчо-розшукові дії із встановленням спеціальної технічної апаратури аудіо-візуального контролю», - заявляють у міністерстві.

За твердженнями МВС, міністерство і Нацполіція «жодним чином не втручається в роботу дружнього правоохоронного органу спеціального призначення».

«Для нас велика несподіванка дізнатися із офіційної заяви СБУ про те, що спецслужба буцімто заздалегідь повідомляла МВС про здійснення таємних оперативних заходів. Адже, відповідно до законодавства, про це мають право знати лише дотичні особи зі спеціальним допуском», - заявляють у МВС.

У міністерстві запевняють, що працюють у рамках законодавства, реагуючи на заяви громадян про можливу небезпеку поруч з їхнім житлом чи офісом.

«МВС рекомендує колегам з СБУ перевірити якість виконання своїми працівниками оперативних завдань із розміщення спеціальної апаратури аудіо-візуального контролю, аби у майбутньому не допустити виявлення та фіксації таких робіт звичайними охоронцями чи іншими уважними спостерігачами просто з вікон сусідньої будівлі», - додали у відомстві.

Напередодні ввечері Служба безпеки України звинуватила керівництво МВС у спробі дискредитації спецслужби шляхом поширення неправдивої інформації щодо прослуховування кандидата у президенти Володимира Зеленського.

Також Служба безпеки України заявила, що знайдена поліцією апаратура для прослуховування належить їй, але слухала СБУ не кандидата в президенти Володимира Зеленського.

Раніше до Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення про невідому коробку на даху будівлі по вулиці Білоруській. Коли правоохоронці прибули на місце події, до них звернувся охоронець кандидата на пост президента України Володимира Зеленського. Він розповів, що на даху житлового будинку невідомі особи встановлювали підозрілі предмети.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом встановлення невідомими спеціальних технічних засобів отримання інформації на даху будинку на даху будівлі по вулиці Білоруській у Києві, де знаходиться офіс кандидата в президенти Володимира Зеленського.