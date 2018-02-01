У МЗС вивчають питання введення віз для громадян Великобританії

«Прямо зараз» введення візового режиму з Британією у МЗС не розглядають

Міністерство закордонних справ України вивчає питання відновлення візового режиму для громадян Великобританії в майбутньому. Про це в інтерв'ю «Європейській правді» заявив директор департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев. Він зазначив, що до завершення виходу Британії з ЄС Лондон не буде розглядати



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Міністерство закордонних справ України

«Прямо зараз» введення візового режиму з Британією у МЗС не розглядають

Міністерство закордонних справ України вивчає питання відновлення візового режиму для громадян Великобританії в майбутньому.

Про це в інтерв'ю «Європейській правді» заявив директор департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

Він зазначив, що до завершення виходу Британії з ЄС Лондон не буде розглядати можливість візової лібералізації з Україною. Однак у майбутньому Київ може розглянути питання відновлення візового режиму з Британією.

«Разом ми вивчаємо питання про відновлення віз», - сказав Погорельцев.

За його словами, є кілька цікавих пропозицій від українського посольства з організації розробки «дорожньої карти» з Великобританією в цьому напрямку.

«Ці матеріали ретельно вивчаються. Але, звісно, прямо зараз ми навіть гіпотетично не розглядаємо введення візового режиму», - зазначив директор консульської служби МЗС.

Погорельцев також повідомив, що міністерство закордонних справ України має підготовлені проекти угод про безвіз із Мексикою, Таїландом та ще низкою країн.

Раніше стало відомо, що Україна почне видавати електронні візи наприкінці березня.

До слова, українська електронна віза на 30 днів коштуватиме $65.