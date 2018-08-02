У Прикордонній службі розказали, як тепер доводиться спілкуватись з російськими колегами



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Прикордонники одними з перших прийняли на себе удар російської агресії

Прикордонно-представницькі зустрічі зараз відбуваються на рівні начальника загону, тоді як до початку російської агресії ці зустрічі проводилися на рівні начальників відділів прикордонної служби. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів голова Держприкордонної служби Петро Цигикал.

«Є таке поняття як прикордонно-представницькі зустрічі. Раніше ці зустрічі проводилися на рівні начальників відділів прикордонної служби, які могли зустрітися з колегою. З початком агресії ми обмежились рівнем начальника загону», - зазначив він.

Цигикал додав, що українські та російські прикордонники не можуть повністю припинити спілкування. «Може виникнути якась ситуація на кордоні, наприклад, з контрабандистами чи нелегалами. Потрібно зустрітися і підписати відповідні документи. В той же час зараз у нас озброєні наряди і навіть прикордонні інспектори по одному не ходять», - розповідає голова Держприкордонслужби.

Нагадаємо, прикордонники одними з перших прийняли на себе удар російської агресії – від початку бойових дій на Донбасі загинули майже 70 працівників служби.

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