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    Політика

    У Раді Європи заявили про загрозу для незалежності прокуратури України

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    Комітет міністрів Ради Європи оприлюднив рішення щодо імплементації країнами-членами постанов ЄСПЛ - У Раді Європи заявили про загрозу для незалежності прокуратури України
    Комітет міністрів Ради Європи оприлюднив рішення щодо імплементації країнами-членами постанов ЄСПЛ

    У ЄС «із розчаруванням зазначили, що український парламент зберігає своє конституційне повноваження звільнити генерального прокурора»

    У Раді Європи розчаровані, що Верховна Рада України зберігає свої повноваження оголошувати недовіру генеральному прокурору, що може загрожувати незалежності системі прокуратури.

    Про це йдеться в оприлюдненому у четвер рішенні Комітету міністрів Ради Європи (КМРЄ) щодо імплементації країнами-членами постанов Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), повідомляє «Укрінформ».

    «Міністри із розчаруванням зазначили, що український парламент зберігає своє конституційне повноваження звільнити генерального прокурора голосуванням про оголошення недовіри. Це може загрожувати зовнішній незалежності системі прокуратури», - заявили у КМРЄ.

    Це рішення Комітету міністрів Ради Європи формально стосується виконання державою рішень ЄСПЛ у справах Юрія Луценка і Юлії Тимошенко проти України. Відносно цих індивідуальних справ від 2011 року у Раді Європи позитивно оцінили їхню імплементацію Україною, у результаті чого політики Юрій Луценко та Юлія Тимошенко були звільнені з ув'язнення та повністю реабілітовані у 2014 році.

    КМРЄ також закликав українське керівництво «подвоїти зусилля» в імплементації положень Кримінального кодексу України, які гарантують автономію прокурорів.

    У Раді Європи закликали Україну продовжити реформу системи прокуратури у відповідності до Європейської конвенції з прав людини та стандартів організації.

    Як повідомлялося, ЄСПЛ у своїх рішеннях щодо Луценка та Тимошенко визнав політичну вмотивованість переслідувань представників української опозиції після приходу до влади президента Віктора Януковича.

    ЄС Юлія Тимошенко Юрій Луценко прокуратура Генпрокурор Верховна Рада Офіс Генерального прокурора ЄСПЛ Україна правосуддя
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