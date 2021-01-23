Демократи і республіканці в Сенаті узгодили початок процесу імпічменту Трампа

Дональд Трамп не зможе знову балотуватися на пост президента, якщо йому оголосять імпічмент

Судовий процес щодо імпічменту Трампа розпочнеться в понеділок, 8 лютого

Лідери Демократичної та Республіканської партій в Сенаті США домовилися відтермінвати процес імпічменту експрезидент Дональд Трампа на два тижні.

Про це повідомляє Reuters.

«Протягом цього періоду Сенат продовжить займатися іншими справами для американського народу, такими як висунення кандидатур в Кабінет міністрів і законопроект про допомогу щодо Covid-19, який забезпечить полегшення мільйонам американців, які страждають під час цієї пандемії», – сказав лідер сенатської більшості, демократ Чак Шумер у залі засідань Сенату.

За його словами, судовий процес щодо імпічменту Трампа розпочнеться в понеділок, 8 лютого. Це рішення позитивно оцінив головний республіканець Сенату Мітч МакКоннелл, який наполягав на тому, щоб експрезиденту було надано два тижні на підготовку захисту у справі про імпічмент.

Прессекретар МакКоннелла Дуг Андрес виклав графік судового процесу. З нього випливає, що група парламентарів, яка керувала процесом імпічменту в Палаті представників, передасть свою досудову записку в Сенат, а команда захисту Трампа відповість на звинувачення 2 лютого. Кожна сторона надасть відповідь на ці документи 8 лютого. Розгляд питання буде винесений до Сенату 9 лютого.

Раніше Трамп заявляв, що він може знову балотуватися на пост президента в 2024 році. Однак він не зможе цього зробити, якщо йому буде оголошено імпічмент.

Зазначимо, справа про імпічмент Трампа надійде в Сенат 25 січня.

Як відомо, особистий Дональда Трампа Руді Джуліані повідомив, що входить в команду захисту вже ексглави держави у справі про імпічмент.

Раніше Палата представників, нижня палата Конгресу США проголосувала за імпічмент чинного президента США Дональда Трампа в зв'язку з недавніми заворушеннями в Вашингтоні.