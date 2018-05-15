У «Русі нових сил» пояснили свої низькі рейтинги

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Давид Сакварелідзе

«У нас же немає центрального каналу комунікації з людьми і низька впізнаваність»

За даними Київського міжнародного інституту соціології, партія «Рух нових сил» наразі набирає лише 1% у політичних рейтингах. Чим це зумовлено, пояснив один із представників «Руху нових сил», колишній заступник генпрокурора України Давид Сакварелідзе в інтерв’ю «Главкому».

«Дивіться, чому нашу партію міряють як «Рух нових сил» без прив’язки до нашого лідера? Повна назва нашої партії – «Рух нових сил Михайла Саакашвілі». У той же час в опитуваннях є «Блок Петра Порошенка» чи «Радикальна партія Олега Ляшка». У нас же немає центрального каналу комунікації з людьми, низька впізнаваність. І люди впізнають цю партію, коли згадуєш ім’я лідера», - пояснює він.

Сакварелідзе підкреслює, що його партію вносять в опитування просто як «Рух нових сил», без Саакашвілі: «Зрозуміло, що це маніпуляція. У нас будуть свіжі заміри, і ми це обов’язково покажемо».

Також екс-заступник генпрокурора вбачає причину невисоких рейтингів у тому, що нещодавні «марші за імпічмент» були не партійними, а народними, без символіки «Руху нових сил». «Хоча ми були активними організаторами цих акцій», - додає Сакварелідзе.

Повну версію інтерв’ю читайте тут: Давид Сакварелідзе: Луценко сподівається стати прем’єром або наступником Порошенка